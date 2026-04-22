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洛杉磯道奇隊今（22）日客場挑戰世仇舊金山巨人隊。二刀流巨星大谷翔平雖然開局連吞2次三振，但大谷在7局上展現快腿，硬是在巨人球迷的噓聲下靠著內野安打延續紀錄，寫下連續53場比賽上壘的神蹟，不僅正式超越韓國強打秋信守，改寫亞洲球員在大聯盟的最長紀錄，更追平道奇隊史移師洛杉磯後的第1名紀錄。大谷翔平昨日才剛追平「棒球之神」貝比魯斯（Babe Ruth）在1923年創下的生涯最長連續52場出壘，今日他更進一步，在7局下2人出局一壘有人的情況下，面對巨人隊左投米勒（Erik Miller），將一顆直球掃向三游之間，並靠著超快的跑壘速度衝上一壘，判定為內野安打。這一棒讓大谷達成連續53場上壘的紀錄，正式改寫了由秋信守在2018年創下的亞洲紀錄。此外，在道奇自1958 年搬遷至洛杉磯後的隊史紀錄中，他也追平了2000年強打格林（Shawn Green）並列隊史第1 ；目前距離道奇隊史第1人、1954年史奈德（Duke Snider）的58場僅差5場。今日巨人隊主場對大谷展現極高的敵意，首打席上場時全場噓聲四起，當大谷揮棒落空遭到三振時，噓聲更瞬間轉為巨大的歡呼聲。大谷前兩打席分別在1局與3局遭到巨人先發投手路普（Landen Roupp）利用變速球與曲球誘騙，連續吞下2次三振。然而，大谷並未受到噓聲影響，在關鍵的第4個打席挺身而出，用腳程守住上壘紀錄，展現出他除了長打能力之外，同樣屬於世界頂級的壘間破壞力。相較於大谷的紀錄之夜，先發登板的山本由伸在一開始過得有些艱辛。山本今日挑戰本季第3勝，但在首局就因隊友守備失誤牽連，單局失掉3分。不過身為道奇王牌的山本由伸最終還是投完7局、飆7K，雖然被敲6安但也只掉了開局的那3分。只可惜道奇打線不太給力，目前來到第9局只攻下1分。