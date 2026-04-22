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數位發展部上周公告「AI算力中心BOO案」，徵求民間自行規劃申請參與AI算力中心BOO案，為我國首件指標型數位建設促參案。立委今關切是否已經業者申請，數發部部長林宜敬指出，鴻海已經提出規劃構想，但尚未提出申請，目前仍在公告期間。數位發展部15日公告「徵求民間自行規劃申請參與AI算力中心BOO案」，把AI算力中心納入數位建設重大公共建設項目，並以BOO（Build-Own-Operate，興建、擁有、營運）模式推動。申請機構的投資總額（不含土地）須達3億元以上，且由民間自備土地或租賃既有設施進行投資興建。該公告案申請期限到5月14日下午；立法院交通委員會今（22）日審查電信管理法等修正草案，立委萬美玲關切日前公告的AI算力中心BOO案進度。林宜敬說，鴻海先前已經有提出規劃構想，並且密切與數發部聯繫，有意願申請，但目前還在公告期間，尚未收到申請。根據數發部要求，為確保算力中心具備國際競爭力，總算力規模須符合在32位元浮點運算（FP32）條件下，達到「15 PetaFLOPS」（即每秒執行15千兆次計算）以上，以提供強大能量支持精準醫療、智慧交通及各項國家級AI 技術研發。