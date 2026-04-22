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國民黨台北市黨部今（22）日公布松山、信義區新人議員候選人初選結果，由前發言人李明璇、現立法院長韓國瑜的辦公室主任許原榮出線。對此，藍委徐巧芯第一時間發文表示，藍營松信區推出2位新人加上現役議員秦慧珠、詹為元，她會全力協助讓5席全上，不只是要贏，還要贏得漂亮。藍營松信區議員新人初選競爭激烈，5人搶2席，最終由李明璇、許原榮出線，楊智伃、滿志剛、李煥中3人落馬。徐巧芯說，這次初選真的很競爭，楊智伃、滿志剛、李煥中也都很優秀，說實話，每一位都很拚，也都很有實力。看著這麼多年輕人願意投入公共事務，是一件讓人很感動、也很有希望的事。選舉一定有結果，但不代表有人不夠好。徐巧芯也提到，她一直相信，人才不會被埋沒，只是時間跟位置不同而已。接下來在松山信義，會由戴錫欽議長、詹為元、秦慧珠，再加上2位新人一起打這一仗。團結一致，就是他們最大的優勢，而她也會全力協助，目標很清楚，就是5席全上。不只是要贏，還要贏得漂亮。徐巧芯強調，台北要的是做事的人、能解決問題的人，而不是每天在政治操作、每天指控對方是中共同路人的團隊，他們會用成績說話，用行動證明，讓蔣萬安市長順利連任，讓市政繼續穩定往前走。選戰一定辛苦，但他們會一起撐、一起打。Team Taipei，一起把台北顧好。