「剴剴案」依過失致死罪判兒盟前社工陳尚潔2年徒刑、偽造文書無罪，可上訴。其中，北院認定社工對受照顧兒童具有刑法上的「保證人地位」，須負監督保護責任，此判決引發社工界隱憂，台北市社會工作人員職業工會於今（22）日前往行政院表達訴求。對此，立委林月琴今（22）日發文表示，討論任何制度改革與檢討，核心都必須回到孩子。
「剴剴案」依過失致死罪判兒盟前社工陳尚潔2年徒刑、偽造文書無罪，可上訴。法院判決書中提到「陳尚潔上開協同特殊職務法人機構為危險源控制、自願承擔保護義務等保證人地位之認定，係本院基於個案具體事實所為之判斷，非僅因陳尚潔社工之身份職業所生，亦即，本院認為應負保證人地位之人，為有實質支配力卻怠於作為之『陳尚潔』，而非在基層克盡職守之『社工群體』，附此敘明。」
台北市社會工作人員職業工會於17日發起「0422國家才該有保證人地位」行動，今日赴行政院陳情抗議。工會強調，「社工是助人者，而非刑法上的保證人」，要求政府正視社安網失靈問題，並由制度層面承擔責任。
針對社工工會今日的陳情抗議，立委林月琴表示，社工夥伴在行政院門口提出陳情與訴求，身為基層社工的她完全能理解、她知道這些聲音不是單一事件下的情緒，而是 社工長期站在兒少保護、脆弱家庭支持、收出養與社會安全網第一線，累積下來的制度壓力與不安。
林月琴特別強調，討論任何制度改革與檢討，核心都必須回到孩子。我們要保障的，不只是讓孩子活下來，而是讓孩子能安全、健康、有尊嚴，也有未來。
但也正因為孩子是核心，國家更不能只在重大事件發生後，用增加流程、修訂SOP、強化通報來回應社會，最後壓力還是只會繼續往第一線堆疊，卻不一定能讓孩子更安全。
林月琴指出，兒少保護政策是國家對孩子生命安全與成長權益的整體責任。前端接不住，後端就會永遠疲於奔命。
林月琴也支持重大事件檢討納入第一線工作者的經驗，這在去年底她就已經要求衛福部在重大兒虐事件從中央到地方納入社工師公會與職業工會的代表。沒有第一線，就沒有完整現場；沒有完整現場，就不會有正確改革。
林月琴表示，未來制度檢討，不應只問「誰沒有做到」，也要問「制度有沒有給他做到的條件」。個案責任尊重司法程序；但司法之外，制度責任不能被迴避。我的職責不是讓社會陷入兩極，而是把不同意見帶回制度規劃中對話。
林月琴最後也指出，孩子的生存與尊嚴不能成為我們成人制度缺失與推卸責任的受害者。
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台北市社會工作人員職業工會於17日發起「0422國家才該有保證人地位」行動，今日赴行政院陳情抗議。工會強調，「社工是助人者，而非刑法上的保證人」，要求政府正視社安網失靈問題，並由制度層面承擔責任。
針對社工工會今日的陳情抗議，立委林月琴表示，社工夥伴在行政院門口提出陳情與訴求，身為基層社工的她完全能理解、她知道這些聲音不是單一事件下的情緒，而是 社工長期站在兒少保護、脆弱家庭支持、收出養與社會安全網第一線，累積下來的制度壓力與不安。
林月琴特別強調，討論任何制度改革與檢討，核心都必須回到孩子。我們要保障的，不只是讓孩子活下來，而是讓孩子能安全、健康、有尊嚴，也有未來。
但也正因為孩子是核心，國家更不能只在重大事件發生後，用增加流程、修訂SOP、強化通報來回應社會，最後壓力還是只會繼續往第一線堆疊，卻不一定能讓孩子更安全。
林月琴指出，兒少保護政策是國家對孩子生命安全與成長權益的整體責任。前端接不住，後端就會永遠疲於奔命。
林月琴也支持重大事件檢討納入第一線工作者的經驗，這在去年底她就已經要求衛福部在重大兒虐事件從中央到地方納入社工師公會與職業工會的代表。沒有第一線，就沒有完整現場；沒有完整現場，就不會有正確改革。
林月琴表示，未來制度檢討，不應只問「誰沒有做到」，也要問「制度有沒有給他做到的條件」。個案責任尊重司法程序；但司法之外，制度責任不能被迴避。我的職責不是讓社會陷入兩極，而是把不同意見帶回制度規劃中對話。
林月琴最後也指出，孩子的生存與尊嚴不能成為我們成人制度缺失與推卸責任的受害者。