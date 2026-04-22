我是廣告 請繼續往下閱讀

力積電昨日召開法說會，並公布第一季財報，本業正式轉虧為盈，稅後淨利達142.31億元，每股盈餘（EPS）為3.36元，受亮眼財報激勵，力積電今（22）日早盤股價大漲逾8%，成交量高達17萬張，午盤漲勢收斂，漲逾5%。根據力積電公布的財報，第一季合併營收為135.7億元，毛利率站上10%，較前一季提升4個百分點，若扣除出售廠房的一次性鉅額收益，其本業獲利仍超過5億元，顯示營運已正式擺脫虧損。在產能方面，第一季12吋晶圓出貨量約41.5萬片，與前季大致持平，但產能利用率已從82%攀升至88%，接近九成滿載。展望第二季，力積電表示，DRAM及NAND代工價格已分別在3月及4月進行結構性調漲，預期漲價效益將在第二季財報中顯現，可望為營收帶來雙位數的正面效應。不過，即便力積電終於終結虧損，轉為盈利，淨利更是高得驚人，投顧仍認為，力積電股價的主要影響因素仍是成熟記憶體的報價走勢，由於目前DRAM現貨價格已出現觸頂跡象，且合約價漲幅正在收斂，這可能會對評價造成壓力。投顧發布報告指出，力積電首季財報強勁，受惠一次性收益；DRAM、NAND代工漲價，將開啟成長循環，而3D AI晶圓代工與先進封裝，將成為下一波成長動能，重申中立，維持目標價60元。投顧表示，力積電首季營收136億元，毛利率提升至10.2%，季增4個百分點，若排除與美光交易的一次性員工補償，首季毛利率應提升5個百分點；稅後淨利142億元，主要受惠於出售銅鑼廠給美光認列145億元，總交易金額13.6億美元。若排除一次性處分利益，力積電本業在首季轉虧為盈，產能利用率也在首季達到88%，而台灣佔總營收52%，其次為歐洲及美洲占27%，受PMIC（電源管理晶片）需求帶動，呈現強勁季增。投顧認為，力積電首季財報符合預期，因本業已轉虧為盈。