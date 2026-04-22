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國民黨主席鄭麗文10日於北京與中國中央總書記習近平會晤，這是國共兩黨領袖睽違10年再度相見，隨後中方更加碼送上10項「惠台大禮包」，引發兩岸高度關注。根據《震傳媒》今（22）日公布最新民調，這場「鄭習會」對國民黨2026九合一選舉是否為大利多？僅33.2%受訪者認為「是」，高達44.5%受訪者則不這麼認為。《震傳媒》今日公布4月時事議題民調，針對「鄭習會」是否國民黨大利多，有33.2%民眾認為是，其中7.5%認為一定是、25.7%認為可能是；不過，有多達44.5%民眾不認為是大利多，其中16.9%認為一定不是、27.5%認為可能不是；至於無明確意見者為22.3％。進一步政黨傾向交叉分析發現，有70.4%民進黨支持者認為「不是」，69.7%國民黨支持者、58.3%民眾黨支持者認為「是」，這也顯示出藍白支持者認為是大利多的比例較高，至於不偏任何黨者，36.0%認為不是、21.4%則認為是。本次民調是由《震傳媒》出資，委託山水民意研究股份有限公司執行，調查時間是2026年4月19日至4月20日，針對設籍全國、年滿20歲的民眾為調查對象，透過CATI電腦輔助電話訪問系統進行電話訪問，成功完訪1,071人，在95%信心水準下，抽樣誤差約±2.99個百分點。