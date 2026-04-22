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前民眾黨中配立委李貞秀13日被開除黨籍，失去不分區立委資格後，今（22）日由前台聯立委許忠信遞補接任不分區立委。針對李貞秀爭議，許忠信受訪表示，「過去的事情，兩岸猿聲啼不住，輕舟已過萬重山，我不想去回顧，只想好好的努力來質詢」。許忠信今日上午在立法院長韓國瑜、大法官尤伯祥見證下宣誓就職。針對接任李貞秀立委職位，許忠信會後受訪表示，李貞秀之前是在內政委員會，民眾黨為了經驗傳承，未來他也會在內政委員會；剛好中配以及新住民的權益問題也是在內政委員會，所以是他進內政委員會特別強調的地方。另李貞秀因不滿喪失立委資格，她提出假處分，也對立法院與中選會提行政訴訟，今日一早更無預警到立法院要找韓國瑜，也傳出立委辦公室尚未清空。許忠信表示， 辦公室這是一個小事情，他的行動辦公室跟台南的服務處都已經成立在運作，「所以辦公室這是一個小事情，我們要給李貞秀委員一個方便」。許忠信也說，「那至於過去的事情，兩岸猿聲啼不住，輕舟已過萬重山，我不想去回顧，只想好好的努力來質詢」。媒體問許忠信對於中配參政有何看法？許忠信說明， 中配的參政權是民眾黨從大選、總統大選的時候就非常強調，應該要給中配合法的參政權。媒體也問，許忠信過去在台聯堅持台獨立場，現在以民眾黨不分區回到立院，立場是否會轉變？許忠信說，他2012年是以成大的法學教授，代表台聯黨參選不分區立委，那一年台聯黨的政黨票超過、增加90萬，所以當選3席，而他進到台聯黨作為不分區的立委，台聯黨的政策他一定要優先去執行，「就像我現在會優先來執行我們民眾黨的政黨的政策以及黨團的決議一樣」。