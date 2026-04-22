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波特蘭拓荒者辦到了！NBA美國職籃（National Basketball Association）季後賽今（22）日上演逆轉大戰，拓荒者在第四節猛追分，最終以106：103擊退強敵聖安東尼奧馬刺，將系列賽扳成1：1平手。其中，拓荒者後衛亨德森（Scoot Henderson）砍31分成為大功臣，他與馬刺核心文班亞馬為2023年選秀同梯，這場戰役也結束他405天的30分荒，並證明其能和與狀元抗衡的得分實力。馬刺防守核心文班亞馬（Victor Wembanyama）半場結束時因腦震盪風險退場，兩節打完兩隊戰成57：57平手局面。下半場一開始，僵局讓戰役儼然歸零重新開始，拓荒者後衛亨德森（Scoot Henderson）的暴走表現成為獲勝主因。亨德森身為控球後衛全場上陣38分鐘，17投11中、三分球9投5中，砍下31分，展現火燙的外線手感，甚至超過陣中核心阿夫迪亞（Deni Avdija）的14分、朱·哈勒戴（Jrue Holiday）的16分，成為拓荒者該場進帳最多分數的球員。64.7%的高投籃命中率絕對是亨德森實力的證明，此外，他終結了自2025年3月12日以來，個人長達405天的「30分荒」，更是目前2023年選秀梯隊中，第二位在季後賽拿下30分的球員，另一位就是馬刺「斑馬」文班亞馬。波特蘭拓荒者在2023年選秀中，以首輪第三順位選中了亨德森，22歲的他在今天絕對已展現出能與同梯狀元文班亞馬抗衡的球星潛力，。亨德森當家球星阿夫迪亞的內外連線，以及和老將哈勒戴的壓陣，也絕對是目前季後賽看點之一。隨著系列賽即將回到波特蘭主場，亨德森能否在文班亞馬回歸後維持身手，將是拓荒者能否上演「下剋上」奇蹟的關鍵。