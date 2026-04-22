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洛杉磯道奇隊今（22）日作客舊金山巨人隊展開系列賽首戰。雖然日籍強投山本由伸再度投出優質先發，主投7局飆出7次三振僅在首局失掉3分，但受限於打線遲遲沒有支援，終場道奇以1：3輸給巨人，山本無奈吞下本季第2敗。不過，大谷翔平持續刷新史詩級紀錄，憑藉7局上的內野安打達成連續53場上壘紀錄，正式登頂大聯盟亞洲球員第1人。大谷翔平今日擔任先發第1棒、指定打擊（DH）。面對巨人右投魯普（Landen Roupp），大谷前3次打席略顯掙扎，吞下2次三振加上1次不營養飛球。然而在7局上2分落後、2人出局一壘有人時，大谷展現強大鬥志，面對左投米勒（Erik Miller）擊出三游間的滾地球，靠著驚人腳程上壘，成功寫下連續53場上壘的神蹟。這項紀錄讓大谷正式超越秋信守在2018年創下的亞洲球員紀錄，並追平道奇隊史傳奇球員格林（Shawn Green）在2000年創下的洛杉磯時期紀錄，並列隊史第二。先發登板的山本由伸今日挑戰本季第3勝，但開賽首局就遭遇大麻煩。首棒打者擊出內野安打後，因游擊手金慧成的傳球失誤進佔二壘，隨後山本被連敲安打與投出保送形成滿壘，並遭到迪佛斯（Rafael Devers）與李政厚接連安打痛擊，首局就狂失3分。即便開局不利，山本隨即展現王牌氣勢，第2局到第5局讓巨人打者11上11下，第7局更上演霸氣的連3K下場。總計山本今日主投7局用了101球，被敲6安、投出2次保送、狂飆7次三振，失3分，達成連續5場優質先發，可惜球隊全場僅出現3支安打，未能提供火力支援。道奇隊今日唯一的得分發生在第4局，靠著金慧成的保送擠回1分，但隨後在1人出局滿壘的絕佳機會，擊出雙殺打，葬送反攻氣焰。此役落敗後，道奇戰績來到16勝7敗，在分區領先優勢縮小，與近期取得3連勝的教士隊並列國聯西區首位。