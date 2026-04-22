休士頓火箭「死神」杜蘭特（Kevin Durant）今（22）日迎來回歸首戰，在對戰洛杉磯湖人（Los Angeles Lakers）的系列賽第二戰中，杜蘭特克服膝傷火線復出，更在第二節達成季後賽生涯第5000分的歷史壯舉，正式加入NBA歷史得分俱樂部。

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半場20分虐暴防線！　杜蘭特膝傷後展現「滿血狀態」

杜蘭特（Kevin Durant）因膝傷缺席首戰後，今日在G2強勢歸位。上半場他僅出賽19分鐘就以7投6中的驚人準星狂轟20分，罰球線上更是7投全中。比賽進行到第二節剩餘3分14秒時，杜蘭特靠著一次強韌的禁區進攻「進算加罰」，成功跨越5000分大關，現場氣氛瞬間沸騰。

歷史級傳奇！杜蘭特加入NBA最精英俱樂部

隨著這記罰球命中，杜蘭特正式成為NBA史上第七位季後賽得分突破5000分大關的球員。目前這份名單內僅有六位上古神獸與當代傳奇，依序為：

  • 詹姆斯（LeBron James）：8,322分

  • 喬丹（Michael Jordan）：5,987分

  • 賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）：5,762分

  • 科比（Kobe Bryant）：5,640分

  • 歐尼爾（Shaquille O'Neal）：5,250分

  • 鄧肯（Tim Duncan）：5,172分

  • 杜蘭特（Kevin Durant）：5,000分以上（持續增加中）

季後賽之王！兩冠兩亞成就死神威名

杜蘭特職業生涯始終伴隨著季後賽的高光時刻，他曾帶領雷霆、勇士四度殺入總決賽，並在2017與2018年連續奪得兩座總冠軍與兩座決賽MVP。即便後來在籃網與太陽時期遭遇傷病波及，他依然能穩定交出頂級得分表現，證明自己無論在哪支球隊，都是防守者的終極噩夢。


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路皓惟編輯記者

自踏入新聞圈以來，專注於體育新聞採訪，累積多年網路媒體實戰經驗，足跡遍及國內外賽場，專長於棒球、足球、美式足球、冰球、網球與健力健美等綜合運動項目的報導與專題。曾親赴2024巴黎奧運、隨U18中華隊在韓國釜...