我是廣告 請繼續往下閱讀

台北捷運昆陽站今日上午8時許驚傳衝突事件！一名54歲張姓男子於上班尖峰時刻，渾身酒氣地在車站出口徘徊，竟無故對路過的歐陽姓男子狂飆粗口辱罵，雙方在站外爆發激烈爭執，引發大批通勤族側目，警方獲報到場後迅速控制局勢，歐陽男堅持捍衛清白提告，全案依公然侮辱罪嫌移送法辦。事發在今天上午8時許，一名54歲張姓男子滿身酒氣地在台北捷運昆陽站4號出口附近徘徊，適逢上班尖峰時間，張男竟無故對路過的43歲歐陽姓男子狂飆不雅字眼。無端遭辱的歐陽男子，隨即與張男爆發激烈口角，引起周遭眾多通勤族駐足側目。現場警力及車站人員獲報後迅速介入，及時阻止衝突升溫，所幸雙方並未演變成肢體暴力。警方初步調查發現，涉嫌罵人的張男職業為工人，且過去已有竊盜及妨害名譽的前科。儘管警方到場時張男仍帶有明顯酒意，但歐陽男為了維護個人權益，堅持對其提出公然侮辱告訴。南港分局在完成相關訊問筆錄後，全案已依公然侮辱罪嫌函送士林地檢署偵辦。警方也特別呼籲大眾，飲酒應當適量並保持節制，以免因酒精影響情緒及行為而失控觸法，後悔莫及。