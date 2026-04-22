儘管美國股市昨（21）日受到觀望氣氛影響多數走低，不過台北股市今（22）日開高走高，開盤上漲22.09點、來到37627.2點，盤中最高來到38096.88點，站上38000點新里程碑，午盤上漲345.88點或0.92%，來到37950.99點。

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中小型股同步走高，櫃買指數開盤上漲0.43點、來到391點，盤中最高來到397.99點，午盤上漲6.39點或1.64%，來到396.96點。今日午盤個股成交量排行榜前五名：力積電、聯電、台玻、友達、旺宏；午盤個股成交值排行榜前五名：聯發科、台積電、鴻海、景碩、旺宏。

權值股多數走高，權王台積電開盤下跌5元，不過隨後在買盤挹注下翻紅，盤中最高來到2070元，午盤上漲5元或0.24%，來到2055元；台達電表現相對震盪，盤中最高來到2045元，但盤中也數度翻黑，午盤上漲5元或0.25%，來到2020元；鴻海則是一路走高，午盤上漲10.5元或4.96%，來到221.5元。

此外，IC設計指標股聯發科今日再度攻上漲停價2295元。

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陳郁柔編輯記者

畢業於世新大學傳播管理學系，擁有五年財經新聞編輯經驗，長期關注金融市場、產業動態與總體經濟議題。
自畢業後即進入新聞媒體產業，負責即時新聞撰寫、深度報導企劃及專題內容編輯，具備豐富的財經內容產製經驗...