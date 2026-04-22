小兒科醫師巫漢盟近日在臉書上分享門診案例，一名小病人高燒飆到40度、異常疲累，快篩後確診B型流感，家長透露隔壁班12名學生中已有9人感染，剩下3人甚至不敢去上學，讓醫師直呼簡直是「整班全滅」的節奏。從疾管署監測數字來看第15週門急診類流感就診人次仍逾8萬人，顯示校園B流仍不可輕忽。
近期不少家長原以為流感疫情已慢慢降溫，但校園內的傳播情況，仍讓人不敢鬆懈。小兒科醫師巫漢盟在臉書粉專分享，在門診觀察遇到一位熟悉的小病人，近日因高燒不退被媽媽帶到診間，孩子已經燒到40度，整體疲累程度也明顯比以往更嚴重，讓他第一時間就高度懷疑是流感，果不其然，快篩一驗，幾秒鐘就出現B型流感兩條線。
孩子媽媽補充，孩子班上已經有人感染，最慘的是隔壁班，已經是「直接停課」，全班12人，有9位感染，剩下3位根本不敢去上學。讓巫漢盟醫師也忍不住形容，這簡直是「整班全滅」的節奏。也有網友分享，國一女兒班上，超過一半學生因B型流感請假，老師也相當緊張，頻頻提醒家長多注意孩子們的身體狀況，顯見校園內的B流壓力仍然存在。
高燒、倦怠感特別重 醫師提醒別當成普通感冒
巫漢盟指出，很多家長一開始可能只把症狀當成一般感冒，但如果孩子出現高燒、精神不濟、異常疲累，甚至整個人明顯比平常生病時更虛弱，就要提高警覺。這次案例中，孩子除了燒到40度，整體無力感也特別明顯，才讓家長覺得「這次真的不太一樣」。
流感疫苗保護力大約只能維持半年到一年
有不少人反應「去年不是打過疫苗了嗎？」為什麼還會這麼嚴重，巫漢盟醫師解釋，其實流感疫苗的保護力大約維持半年到一年，隨著抗體下降，最近不時流行也是正常的。他同時提醒，面對變幻莫測的病毒，大家還是要多洗手、注意個人衛生，也別忘了，今年的流感疫苗記得要按時補上。
疾管署表示，類流感疫情雖趨緩，但民眾仍不可輕忽，應落實勤洗手、注意咳嗽禮節，有呼吸道症狀時佩戴口罩；若出現呼吸困難、急促、發紺等危險徵兆，應儘速就醫。
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孩子媽媽補充，孩子班上已經有人感染，最慘的是隔壁班，已經是「直接停課」，全班12人，有9位感染，剩下3位根本不敢去上學。讓巫漢盟醫師也忍不住形容，這簡直是「整班全滅」的節奏。也有網友分享，國一女兒班上，超過一半學生因B型流感請假，老師也相當緊張，頻頻提醒家長多注意孩子們的身體狀況，顯見校園內的B流壓力仍然存在。
高燒、倦怠感特別重 醫師提醒別當成普通感冒
巫漢盟指出，很多家長一開始可能只把症狀當成一般感冒，但如果孩子出現高燒、精神不濟、異常疲累，甚至整個人明顯比平常生病時更虛弱，就要提高警覺。這次案例中，孩子除了燒到40度，整體無力感也特別明顯，才讓家長覺得「這次真的不太一樣」。
有不少人反應「去年不是打過疫苗了嗎？」為什麼還會這麼嚴重，巫漢盟醫師解釋，其實流感疫苗的保護力大約維持半年到一年，隨著抗體下降，最近不時流行也是正常的。他同時提醒，面對變幻莫測的病毒，大家還是要多洗手、注意個人衛生，也別忘了，今年的流感疫苗記得要按時補上。
疾管署表示，類流感疫情雖趨緩，但民眾仍不可輕忽，應落實勤洗手、注意咳嗽禮節，有呼吸道症狀時佩戴口罩；若出現呼吸困難、急促、發紺等危險徵兆，應儘速就醫。