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總統賴清德今（22）日出訪非洲友邦史瓦帝尼，卻因中國打壓行經航線3國，無端取消了專機飛航許可。對此立委陳冠廷表示，中國每一分在外交上的打壓，只會化為每一分對國防上的加倍努力，中國無論在外交上或透過貿易影響其他國家，「這都只會讓我們更加堅強」。對於中國阻饒賴清德出訪非洲友邦，陳冠廷表示，中國每一分在外交上的打壓，只會化為每一分對國防上的加倍努力，這次中國是前所未有地使用影響力，甚至透過經濟武器化、貿易武器化，還有債務武器化來影響非洲3國。陳冠廷說，中國這樣的做法，是非常嚴重地違反了各種國際條約，今天稍早也在委員會上正式有譴責案，嚴厲譴責中國行為。陳冠廷提到，中國在非洲影響力是十分地巨大的，特別是對中國或非洲的市場來說，其實雙方經濟上都互相依賴。而台灣與美方外交合作，特別是在太平洋這些島國，以及在現在最近在中南美洲國家的貿易合作，其實也是在增加台灣的外交影響力。陳冠廷表示，所以在非洲等國台灣面臨一定的受阻，但不代表在太平洋島國或中南美布局會受損，那未來戰略上面，當然是也會來相應地調整，來怎麼樣能夠確保說未來我國外交影響力持續，與友邦來做加成的效果。