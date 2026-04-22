我是廣告 請繼續往下閱讀

▲漢來美食推出新品牌「樂蔬」（圖／記者葉盛耀攝）

▲「樂蔬」最大亮點是品牌與韓國「寺剎飲食」推廣者、媲美米其林等級蔬食大師－正寬法師共同合作。（圖／漢來美食提供）

▲「五味子醬核果拌藕片」同樣是由正寬法師設計（圖／來美食提供）

點水樓也有新菜上市

▲點水樓宣告推出春季新菜，圖為「吉品鮑烏參」。（圖／點水樓提供）

旗下有島語自助餐廳等品牌的漢來美食，其實早在2011年推出「漢來蔬食」品牌後，今年又推出全新品牌「樂蔬」攜手韓國「寺剎飲食」推廣大師正寬法師，嚴選天然食材蔬果、堅持不添加五辛，做出有別於台灣人印象中的蔬食，尤其更有三道菜「五味子醬核果拌藕片」、「韓式辣醬燒」、「覆盆子糖醋猴頭菇」，由正寬法師本人親自設計，最建議來此必吃。「樂蔬」最大亮點是品牌與韓國「寺剎飲食」推廣者、媲美米其林等級蔬食大師－正寬法師共同合作，設計了三道富有濃濃地道韓味的蔬食料理。正寬法師的蔬食料理曾被紐約時報評為「世界上最精緻的食物」，Netflix甚至在榮獲艾美獎紀錄片的《主廚的餐桌》第三季中，耗時多年為她拍攝影片。正寬法師擅長以自然發酵醬料調味，透過她獨到的審美眼光，將質樸的餐點，利用擺盤呈現出食材純粹與靈動之美，去年底，台灣知名歌手田馥甄還特地飛到韓國全羅道深山的白羊寺，就為了品嚐正寬法師的好手藝。據漢來美食表示，為了與「樂蔬」合作，早在今年1月，正寬法師便專程抵台與漢來美食團隊進行菜色討論，還特地走訪果菜市場，並反覆與團隊試菜、品嚐台灣醬料，最終定案了三道正寬的經典名菜「五味子醬核果拌藕片」、「韓式辣醬燒」、「覆盆子糖醋猴頭菇」。其中「覆盆子糖醋猴頭菇」，是以猴頭菇丁、櫛瓜、碧玉筍，淋上正寬以天然果實特製的覆盆子醬和些許韓國辣醬，酸甜清新中帶有果香，層次豐富。「五味子醬核果拌藕片」則是用新鮮藕片汆燙後，再加入南瓜子、葵花子、花生混和釀造醬油、韓式五味子醬調味，每個藕片吃起來鮮脆，是一道口感清爽卻富含濃郁氣息的開胃涼菜。第三道「韓式辣醬燒」則是用台灣特有的煙燻豆皮、麵腸，點綴芹菜、朝天椒，再拌入韓式辣醬，鹹甜微辣略帶辛香。樂蔬主廚還有多款創意料理，像是「黑松露醬香炒飯」，混和Q軟的白米、黑米、糙米三款米，再加入蘆筍、甜椒、玉米筍等新鮮時蔬，最後刨上黑松露片和黑松露醬調味，吃起來有著滿滿的濃郁香氣。漢來美食表示，此次開發「樂蔬」新品牌，全台首家店進駐台中漢神洲際購物廣場，而此次與正寬法師聯名合作，蔬食料理雖然無肉、無五辛，也期望消費者品嚐到令人驚艷又難以忘懷的獨特層次，更將展現將「禪食文化」與「商業餐飲」完美結合的品牌策畫力與創意力。另外，知名的江浙菜餐廳「點水樓」也宣告春季新品上市，包含上湯奶油虎蝦佐烏龍麵、吉品鮑烏參、蒜香和羊排、貢菜拌雲耳等，其中的「吉品鮑烏參」則是主廚選用吉品鮑與厚實烏參以慢火煨煮入味，鮑魚口感軟糯彈牙，烏參則吸飽了精華醬汁，富有豐富膠質。