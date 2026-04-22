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洛杉磯湖人今（22）日101：94擊敗休士頓火箭，41歲詹姆斯（LeBron James）單核帶隊，全場出賽將近40分鐘，攻下28分、8籃板、7助攻與1抄截，還在第三節單挑「KD」杜蘭特（Kevin Durant），切入後秀出180度大風車爆扣，讓湖人球迷看傻眼，「你說這老頭41歲？」、「41歲可以這樣飛喔會不會太扯」在唐西奇（Luka Doncic）、里夫斯（Austin Reaves）兩大主力因傷缺陣下，詹姆斯本場繼續單核出賽，上半場小試身手13分、5籃板，下半場則解放全力詹模式，數度在弧頂單打，宛如回到30歲全盛時期的他。第三節剩下8分鐘時，詹姆斯透過戰術在弧頂接球，火箭則由KD領銜防守，只見詹姆斯下球一步就過掉KD，快到連火箭補防都來不及，這位41歲傳奇巨星眼見籃底沒人，在罰球線一步後就起跳、隨後在空中扭腰180度，上演大風車灌籃，全場湖人球迷陷入瘋狂。該片段很快在網路上引發瘋傳，不少湖人球迷都大呼不可思議，「老詹真的很會保養身體」、「沒看過41歲還在打體能球」、甚至有人開玩笑地說反話，「才41歲就這麼猛了 50歲真的不敢想」