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總統賴清德原訂今（22）日啟程出訪非洲友邦史瓦帝尼，但傳中國突對非洲施壓，導致航程經過的3個國家無預警撤銷我國元首專機飛航許可，出訪被迫暫緩。外媒也分析中國以經濟威脅施壓邦交國，已引發警戒。賴清德原訂今應非洲友邦史瓦帝尼王國國王恩史瓦帝三世（H.M. King Mswati III)邀請，率團前往史國出席史王登基40週年暨史王58歲華誕慶典等系列慶祝活動。由於專機飛越許可遭塞席爾、模里西斯、馬達加斯加三國無預警臨時撤回，致使行程未能順利成行。《路透社》報導，中國與非洲有著深厚的經濟和政治聯繫，並表示台灣是中國的一個省份，無權自稱為國家。這是台灣總統首次因中國壓力而延後出訪。台灣總統通常不會對飛越與台灣沒有正式外交關係的國家構成問題，但中國對賴清德特別反感，稱賴為「分離主義分子」。報導引述台灣官員說法，台灣政府了解到，中國對塞席爾、馬達加斯加和毛里求斯施加壓力，威脅要實施經濟制裁，包括撤銷債務減免。政府目前正與理念相近國家保持溝通，評估未來執行外交任務的航線備案。《路透社》分析，北京對台灣的外交圍堵已從「邦交國爭奪」升級至「航道使用權封鎖」，這類針對元首專機的攔阻行動在國際慣例中極為罕見，正引起理念相近國家的警戒。《彭博》引述消息人士說法，指中國近期以「撤銷鉅額債務豁免」為要脅，迫使財政吃緊的非洲島國服從其政治意圖。這種「債務外交」的勒索機制，讓開發中國家在經濟壓力下，不得不破壞國際民航合作的既有準則。這代表北京已具備透過經濟槓桿，實質操控第三國對台政策的能力。法新社引述國安分析專家觀點，北京選在賴清德出發前夕動手，旨在測試各國對「經濟脅迫」的忍受底線。此舉激起國際社會對台灣「生存空間」的同情與討論。這種粗暴的攔阻方式，正讓更多國家重新評估與中國合作的信譽風險。《法廣》報導，分析師認為，北京此舉雖對特定島國施壓奏效，但長期而言，這種將經濟援助「武器化」的作法，被認為可能導致中國在國際民航秩序中的信譽進一步下滑。