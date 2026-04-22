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儘管美國股市昨（21）日受到觀望氣氛影響多數走低，不過台北股市今（22）日開高走高，開盤上漲22.09點、來到37627.2點，盤中最高來到38096.88點，站上38000點新里程碑，終場上漲273.36點或0.73%，收在37878.47點，再創收盤新高點，成交量為9460.33億元。中小型股同步走高，櫃買指數開盤上漲0.43點、來到391點，盤中最高來到397.99點，終場上漲4.51點或1.15%，收在395.08點，再創收盤新高點，成交量為3092.16億元。今日個股成交量排行榜前五名：聯電、力積電、台玻、友達、群創；個股成交值排行榜前五名：聯發科、台積電、鴻海、景碩、旺宏。權值股多數走高，權王台積電開盤下跌5元，不過隨後在買盤挹注下翻紅，盤中最高來到2070元，不過最後一盤爆出賣壓，終場收在平盤價2050元；台達電表現相對震盪，盤中最高來到2045元，但盤中也數度翻黑，終場同樣收在平盤價2015元；鴻海則是一路走高，終場上漲10元或4.74%，收在221元，挹注大盤指數就有43點。此外，高價股也有表現，IC設計指標股聯發科今日再度攻上漲停價2295元，股王信驊盤中衝16000元再創新天價，終場上漲840元或5.51%，收在16085元，股后穎崴盤中一度衝11200元新高價，不過隨後遇到獲利了結賣壓，一度翻黑，終場則是小漲0.14%，收在10730元。PCB族群也有買單挹注，尖點、達航科技、騰輝電子-KY攻上漲停板，榮科上漲逾9%，易華電上漲逾5%。IC設計人氣強強滾，原相、愛普*、九齊、迅杰、敦泰、晶心科、威鋒電子、凌通、通嘉、神盾、祥碩、亞信、鑫創、九暘、巨有科技、威盛、金麗科、譜瑞-KY、矽創、聯發科、天鈺、創惟、安國攻上漲停板。記憶體族群則是漲跌互見，力積電上漲逾5%，旺宏上漲逾1%，南亞科、華邦電則是收在盤下。