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台積電綠電使用量、占比雙冠 自發自用後段班

▲高如萍說，Trena很強調自發自用，因為在台灣用電就是會影響到台灣環境，「你當然要貢獻台灣的綠電」，也提到今年非常不容易台積電願意揭露台灣各廠區用電量，否則往年台積電都不願意公布，根本無法排名。（圖／記者鍾泓良攝影）

用電大戶未達標 企業反映成本、綠電供給量不足

TRENA：用電大戶跳票 淨零排放也難落實

今（22）日為世界地球日，台灣再生能源推動聯盟（TRENA）發布2024年度「台灣排碳／用電大戶」綠電使用評比，其中台積電在「在台綠電使用總量」、「在台綠電使用占比」都拿下冠軍，但是在「在台綠電自發自用占比」，僅達到第16名，僅占比0.02%，屬於後段班。俗稱「用電大戶條款」的《一定契約容量以上之電力用戶應設置再生能源發電設備管理辦法》於 2021 年 1 月 1 日上路，適用企業須在 5 年內（最晚於 2025 年底至 2026 年初）完成設置義務，規定條款規定契約容量 5000Kw 以上企業，須完成 10% 再生能源設置。TRENA自2020年起頻頻關心用電大戶議題，今年進入第5年，他們持續追蹤用電大戶達標狀況，透過環境部氣候變遷署「事業溫室氣體排放量資訊平台」排碳大戶資料，選出台積電、台塑、群創光電、友達光電、中油、長春等30家企業，並且透過實際問卷調查及企業ESG報告來去推斷出2024年的綠電用電量。根據調查統計，台積電2024年在「公司在台灣總用電量」為22,118,712.55 MWh，為所有企業最多，是第二名台灣化學纖維用電量近4倍；而台積電在「自發自用總量」為5202 MWh，比台化的81,736 MWh低非常多。若以企業在台綠電自發自用占比進行排行，前三名為台化、豐興鋼鐵、群創光電，台積電則是排行第16，落後許多傳統產業。而在企業在台灣綠電使用占比排行，台積電以6.56%拿下綠電占比最高的企業，第二名是華邦電的5.89%，第三是台化的4.58%。綜合評比之下，「在台綠電使用總量」排名前三名為台積電、聯電、友達光電；「在台綠電使用占比」前三名為台積電、華邦電、台化；「在台綠電自發自用占比」前三名為台化、豐興鋼鐵及群創光電。TRENA也調查各企業落實用電大戶義務遇到困難。台積電反映，自己面臨升級或改造設備提高能源效率，需要高昂技術投入與專業知識等技術挑戰，購買高效能設備或技術，初期提高能源效率需較高資本投入的成本考量，以及政府制定用電規範與要求，執行時面臨技術瓶頸等政策理解與合規。群創光電直言，綠電來源不足；南亞指出，綠電價格高且申請程序繁瑣，不易採購短期需求量；東和鋼鐵說，興建光電設施因為缺工、審查程序較常導致進度落後，導致義務量受到影響。對此，TRENA秘書長高如萍建議對於台灣整體建議，先說大家一定很好奇為什麼2026年在公布2024年報告，主因是經濟部遲遲都不願意公布用電大戶使用率能狀況，因此必須每年等環境部溫室氣體盤查才可以分析，認為政府應該要建立一套透明機制的平台，不僅讓大眾一目了然，也可以讓企業彼此競合其次，TRENA政府應該要建立一套完善分級輔導獎勵機制，尤其是建立「綠電領跑者」獎勵計畫，針對表現優異的企業，提供如納入國家永續發展獎，強化市場表率，並可以針對落後企業實施「階梯式輔導」。最後，應該要深化能源轉型社會責任，不僅僅是停留在企業環境責任，更是優化國家整體電力結構的動能，她說，希望用電大戶盡量能夠用自己的廠區多做自發自用，除了對於自己的能源安全、免於斷電之外，對於整個國家或區域電網的韌性也會很有幫助。TRENA理事蔡志宏說，用電大戶條款上路5年已經可以看到一些成效，但是當工業用電占全國用電5成以上，僅有10%的目標還是偏低，但是到2024年只有2家達到綠電使用率5%以上，其餘都不到2%，「我們現在用電大戶條款的目標是已經大跳票了，因為現在已經是2026年了」，更認為政府就是躺平，認為接下來「2050淨零排放」也會跳票。TRENA前副理事長陳秉亨也指出，台灣發展需要綠電，但面對一些弊案，認為就應該要嚴審除弊，但不能是「倒洗澡水卻把嬰兒一起倒掉」，當各黨都有訂定綠電目標時，不能因為政治關係一直在唱衰。對於近年綠電發展面臨投資不利，再加上台積電身為綠電大戶，但在自發自用排行卻是後段班，是否應該要鼓勵投資或興建？高如萍說，Trena很強調自發自用，因為在台灣用電就是會影響到台灣環境，「你當然要貢獻台灣的綠電」，也提到今年非常不容易台積電願意揭露台灣各廠區用電量，否則往年台積電都不願意公布，根本無法排名。