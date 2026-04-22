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在上一屆總統大選「藍白合」破局、雙雙敗北後，國民黨與民眾黨再度喊出合作口號，劍指2026九合一選舉，甚至提前布局2028總統大位。根據《震傳媒》最新民調，針對「藍白合誰最適合選總統」，結果顯示，居冠的是台北市長蔣萬安，高達25.0％支持度，已超過台中市長盧秀燕的19.7％。《震傳媒》今（22）日公布4月時事議題民調，在藍白可能共推的總統人選中，蔣萬安以25.0%支持度暫居第一，領先盧秀燕的19.7%，韓國瑜則以15.6%位居第3。至於兩黨主席鄭麗文與黃國昌，支持度僅約4.0%，明顯落後許多。進一步拆解支持結構，各陣營呈現明顯分裂，在民進黨支持者中，盧秀燕以23.9％支持度，略勝蔣萬安的23.4％，幾乎拉平；但在國民黨支持者內部，蔣萬安以35.2%大幅領先，其次為韓國瑜的26.7％，盧秀燕的24.3％則排至第3位％；至於民眾黨支持者中，則由韓國瑜以24.5%拔得頭籌，其次為蔣萬安22.8％，接著則是黃國昌18.6％。年齡層分布也顯示出「世代對決」輪廓，盧秀燕在中高齡族群50至69歲中較具優勢；蔣萬安則強攻年輕選票，在20至39歲族群中領先；韓國瑜主力集中在40至49歲；黃國昌則在20至29歲族群中較具吸引力。本次民調是由《震傳媒》出資，委託山水民意研究股份有限公司執行，調查時間是2026年4月19日至4月20日，針對設籍全國、年滿20歲的民眾為調查對象，透過CATI電腦輔助電話訪問系統進行電話訪問，成功完訪1,071人，在95%信心水準下，抽樣誤差約±2.99個百分點。