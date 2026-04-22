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▲立院外交及國防委員會通過提案，譴責中共脅迫第三國臨時撤銷我元首班機航權，打壓我國國際空間。（圖／翻攝自范雲臉書）

總統賴清德原訂今（22）日出訪非洲友邦史瓦帝尼，但在中國以經濟脅迫強力施壓下，包括塞席爾、模里西斯、馬達加斯加等3國無端取消專機飛航許可。總統府昨日晚間臨時召開記者會宣布出訪暫緩。對此，立法院外交及國防委員會今日通過臨時提案，由民進黨立委王定宇、林楚茵、沈伯洋、王義川、陳俊宇、羅美玲、陳冠廷等人共同提案，針對中共粗暴行徑予以「強烈譴責」。提案內容指出，我國總統出訪友邦是行使外交權利的主權作為，中國此舉不僅嚴重打壓我國國際空間，更涉嫌干涉他國內政，已公然違反國際慣例、破壞區域現狀。這項提案獲得各黨立委無異議通過。提案內容也詳列中國違法的各項國際規範，包括違反《聯合國憲章》中關於「國家主權平等」與「不干涉內政」之原則、1970年聯大第2625號決議文禁止之「強制干預」、《芝加哥公約》確立之國際民航秩序與非歧視原則，以及《維也納外交關係公約》第40條關於「過境保障」的精神，構成對以國際規則為基礎之秩序的公然挑戰。提案認為，中共對我國的系統性打壓已非個案，委員會作為監督外交與國防事務之專責委員會，對此粗暴行徑表達強烈譴責。