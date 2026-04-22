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總統賴清德原訂今（22）日出訪非洲友邦史瓦帝尼，卻因中國打壓行經航線3國，無端取消了專機飛航許可，導致行程臨時喊卡。對此立委王定宇表示，中國對台灣善意根本就是謊言，在經濟、體育與外交等處處打壓，而國民黨或任何人去擁抱中共，宣稱中國的善意，「要嘛就太笨被騙，要不然就是配合一起騙台灣」。中國以經濟脅迫強力施壓，賴清德赴史瓦帝尼航線上3島國塞席爾、模里西斯、馬達加斯加無端取消專機飛航許可。對此王定宇表示，這3個島國對中國有高度的債務依賴，中國運用債務陷阱、巨額債務，脅迫國家配合進行時間點突擊。債務豁免也好，或是融資展延，甚至畏懼經濟制裁，或是個別政治人物被中國下圈套，顯示中國把經濟當作武器，用經濟脅迫他國來干預內政，不講理、不遵守國際規範的國家。王定宇說，目前為止，包含歐盟發言人、美國、世界各主流國家呢，都表示把飛航情報區當作政治武器來使用是極度的不適當，而中國用經濟脅迫的方式去干預他國內政，這做法也引起各國高度的警覺。王定宇說，中國對台灣的打壓無所不用其極，事情不分大小，只要能傷害台灣都會做。這種做法其實最後在國際社會被認為是國際麻煩製造者的反而是中國。王定宇評論，這件事也見證，所謂中國對台灣的善意根本就是謊言，中國在經濟、體育與外交上處處打壓台灣，而國民黨或任何人去擁抱中共，宣稱所謂的善意，要嘛就是太笨被騙，要不然就是配合這樣的國家一起想要騙台灣。王定宇也呼籲，中國這種粗魯的介入，是唯一該被譴責的對象。希望國內政黨不要再去配合中國譴責，去批評或檢討被害者，這個時候應該展現國內不分黨派一致的團結，支持國家走出去，支持國家正常的外交跟活動。最後王定宇說，這種臨時取消飛航穿越許可，未來可能不是在出發前，有可能是當飛到空中的時候就會產生，所以相關備案應該更謹慎、嚴謹的準備。畢竟中國對台灣的惡意從來就沒少過，因此台灣要更努力，也要更加做好準備。