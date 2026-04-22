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聖安東尼奧馬刺在季後賽次戰失去了他們的新科年度防守球員（DPOY）文班亞馬（Victor Wembanyama），而現在馬刺迷最關心的問題是，這位「法國怪物」能否在前往波特蘭的G3戰役中歸隊？對此，馬刺主帥米奇約翰遜（Mitch Johnson）展現了聖城一貫的傳統，給出了極其模糊且簡短的答覆，令外界對文班亞馬的復出時程更感撲朔迷離。面對媒體追問文班亞馬的狀況，米奇約翰遜並未提供細節，僅表示「規定就是規定」；其簡明扼要、不浪費字句的口吻，被美媒戲稱簡直像是美式足球傳奇教練貝里契克（Bill Belichick）那句經典的「我們專注於對辛辛那提的比賽」。馬刺球團向來在傷病資訊上保持低調，球迷目前只能依照NBA官方的腦震盪保護協定與歷史案例來推測回歸日。聖安東尼奧媒體指出，儘管球迷渴望勝利，但馬刺絕對不會倉促讓文班亞馬回到場上。歷史上曾有多次腦震盪處理不當的慘痛案例，2013年喬治希爾（George Hill）在頭部受創後被獲准重返賽場，結果賽後症狀加劇導致錯失淘汰賽；2012年巴瑞亞（JJ Barea）在通過測試後強行出賽，卻因生理機能未復原導致表現荒腔走板，隨後更因腳傷被迫休息兩週。對於馬刺這支目光長遠的組織而言，保護這位22歲天才是第一要務，他們絕不會為了季後賽首輪的單場勝負，去賭上文班亞馬（Victor Wembanyama）長遠的職業生涯。除了戰術層面的打擊，文班亞馬的缺陣也對馬刺這支年輕軍團造成心理衝擊。新秀卡斯爾（Stephon Castle）感性表示，失去文班就像失去一個「兄弟」，特別是在他剛拿獎且首戰表現精湛的情況下，球員難免會被情緒干擾。馬刺目前與拓荒者戰成1比1平手，接下來兩場在波特蘭的客場硬仗，將考驗這群小將能否在沒有防守神盾的情況下，守住戰線等待法國怪物的歸來。