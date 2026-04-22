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報稅季即將來臨，國民黨立委張嘉郡今（22）日指出，受到美國關稅政策搖擺不定與美伊戰爭影響，國內出口產業人心惶惶，她呼籲報稅期限可以比照疫情期間與去年關稅戰衝擊的彈性措施，將報稅截止時間延長至六月底，如此對民眾與中小企業來說，會是一場救命的「及時雨」。張嘉郡今在經濟委員會上質詢指出，報稅季即將來臨，對於民眾和中小企業而言，繳稅是一筆沉重的支出，然而今年情況更是嚴峻，一方面受到美國關稅政策搖擺不定，讓國內出口產業人心惶惶，另一方面因為美伊局勢緊張導致國際油價與物價同步飆漲，增加成本支出。張嘉郡表示，面臨國際情勢詭譎多變的時機，如果還是照原本時程報稅，等於是在產業最辛苦的時候，又讓他們多了一筆沉重的負擔，她主張比照過去在疫情期間與去年關稅戰衝擊期間，政府主動延長報稅期限，讓產業有緩衝時間調整資金。張嘉郡說，她希望部長能「苦民所苦」，建議經濟部應該跟財政部溝通，比照去年與疫情期間的彈性模式，將今年的報稅截止日期由 5 月 31 日延後至 6 月 30 日，延後這一個月的緩衝，對中小企業的資金調度來說是一場救命的「及時雨」。對此，經濟部長龔明鑫表示，他會將此代表民意的意見轉達給財政部，讓財政部來做考量。