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金州勇士2025-26賽季已正式落幕，但灣區最大的風暴才正要開始。正當外界以為總教練科爾（Steve Kerr）若選擇離隊是因長年執教的職業倦怠時，ESPN知名記者史皮爾斯（Marc J. Spears）卻投下震撼彈，爆料科爾對未來猶豫不決的關鍵，竟與他在政治及社會議題上的發言權受限有關。這位向來敢言的教頭，似乎已對被球團「封口」感到心灰意冷。史皮爾斯（Marc J. Spears）在廣播節目《Willard & Dibs》中提到，執教勇士這支指標性球隊確實帶來巨大壓力，特別是當陣中擁有柯瑞（Stephen Curry）與格林（Draymond Green）時，外界對偉大的期待是一種沈重的負擔。但更深層的原因可能在於科爾引以為傲的發聲平台受到威脅。「我聽說科爾在某種程度上被壓制了。」史皮爾斯指出，柯爾一向對社會正義、種族歧視、槍枝暴力等議題立場鮮明，且極其重視他的職位所賦予的社會影響力。然而，近期傳出球團背景似乎對此有所限制，這讓一向堅持自我的科爾感到窒礙難行。史皮爾斯強調：「這是我聽到的一點風聲，我也想更深入了解這是否屬實，這可能是潛在的背景因素。」自2014年接掌勇士兵符以來，科爾不僅帶領球隊奪下四座總冠軍，更建立起「敢言」的個人品牌。他曾公開譴責美國槍枝暴力，多次批評美國總統川普（Donald Trump），更曾針對明尼阿波利斯的移民相關事件嚴厲發聲。美媒指出，對科爾而言，籃球教練不只負責下達戰術，更是社會議題的倡導者，如果發言管道被削弱，對他而言可能比輸球更難以接受。科爾與勇士的合約已進入最後倒數，未來幾天他將與高層進行關鍵面談。目前西區競爭強度日益激烈，勇士若失去這位王朝奠基者，將正式宣告球隊進入「全面重啟」模式。外界正高度關注，這位60歲的教頭最終會選擇為了老戰友再戰一回，還是會因為無法暢所欲言而選擇轉身離開。