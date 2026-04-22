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洛杉磯道奇王牌投手山本由伸，今（22）日先發登板對戰道奇世仇舊金山巨人，雖然山本首局便遇到亂流，在開局就失掉三分，但後段局數逐漸回穩，即使在比賽途中面對突如其來的大雨，山本依舊能夠穩定保持投球節奏，完成七局優質先發，可惜道奇今日打線熄火，僅靠著對方保送送回一分，最終以1：3落敗。山本由伸首局面對首名打者阿達梅斯（Willy Adames）被擊出游擊方向內野安打，隨後因金慧成的傳球失誤，形成無人出局二壘有人的局面。接著被下一棒阿萊斯（Luis Arraez）擊出左外野安打，並對第3棒查普曼（Matt Chapman）投出保送，陷入滿壘危機。面對第4棒迪佛斯（Rafael Devers）時被擊出右外野安打先失1分，隨後舒密特（Clarke Schmidt）擊出中外野犧牲飛球，加上李政厚（Lee Jung-hoo）的右外野安打，單局失掉3分。根據日本媒體Sponochi Annex報導，山本在賽後表示「雖然開局表現得有些艱難，但從二局開始設法一個接一個地解決打者。開局表現雖然不好，但能在那之後一路投到七局，我覺得是表現不錯的地方。」山本二局以三上三下收尾重新找回節奏，三局在無人出局的情況下，先後以指叉球讓查普曼揮空三振，再以95.1英里的直球讓迪佛斯揮空三振。自首局0比3落後、1出局一三壘有人時解決吉爾伯特（Drew Gilbert）起，直到五局首名打者貝利（Patrick Bailey）獲得保送為止，山本連續解決了11名打者，恢復了穩定感。他回顧道：「當時除了堅持下去沒別的事能做，透過一個個抓下出局數找回節奏。因為只是第一局失分，自己能在那時切換心態，我覺得是件好事。」七局山本上演3K的精彩表現，連續三位巨人打者都站著不動遭到三振。雖然首局碰到亂流，但仍完成七局優質先發，這證明了這位王牌投手的價值，