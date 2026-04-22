NBA美國職籃（National Basketball Association）季後賽首輪激戰中，洛杉磯湖人今日傳出振奮消息。根據《ESPN》名記查拉尼亞（Shams Charania）透露，陣中主力里夫斯（Austin Reaves）復健進度超乎預期，已展開場上一對一訓練，比球星唐西奇（Luka Doncic）復原狀況更好，里夫斯有機會在系列賽第五戰後回歸。

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湖人「雙星」同時受傷　季後賽首輪戰力吃緊

湖人隊目前正與火箭隊進行季後賽首輪廝殺，兩大核心里夫斯（Austin Reaves）與唐西奇（Luka Doncic）皆是在本月2日大比分敗給奧克拉荷馬市雷霆隊的比賽中發生的，「雙星」傷病狀態備受關注。

其中，里夫斯因腹斜肌拉傷缺陣至今，目前已獲准進行一對一場上訓練。名記查拉尼亞指出，「依照湖人隊內部狀況來看，在各自的復健過程中，里夫斯的進度比唐西奇更快。」並透露里夫斯的下一步是進行三對三、五對五的進階訓練。

復出時間表曝！里夫斯有望趕上對火箭末段賽事

查拉尼亞分析，里夫斯傷後修復的時間原定四到六週，而湖人系列賽第5戰將在台灣時間本月30日凌晨1點開打，屆時距離兩人受傷約四週。

因此查拉尼亞推論，里夫斯有望在對上火箭的系列賽後期回歸，若後續五對五訓練順利並成功復出，將為湖人的晉級之路注入強心針。不過他也直言「湖人隊並不預期唐西奇能在本輪系列賽回歸，他將無限期缺陣。」球迷可能仍然等不到唐西奇回歸。

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藍誼軒編輯記者

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