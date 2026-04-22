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總統賴清德原訂今（22）日出訪非洲友邦史瓦帝尼，但在中國以經濟脅迫強力施壓下，包括塞席爾、模里西斯、馬達加斯加等3國無端取消專機飛航許可。總統府昨日晚間臨時召開記者會宣布出訪暫緩。對此，民眾黨主席黃國昌今日譴責中國打壓台灣國際外交空間，但也質疑外交部為何在前一天才知情，來不及應變。民眾黨新北市長參選人黃國昌今日在新北競總舉行「原民新未來 共好在新北」政見記者會，會後受訪表示，台灣目前的國際處境，在外交的空間上屢屢遭到中國的打壓，這是事實。中國對於台灣國際外交的打壓，從來都沒有停止過，所以民眾黨在第一時間就發聲明譴責，希望中國不要再打壓台灣的外交空間。黃國昌說，在內政上，對於賴清德非常多的倒行逆施，他們無法認同，提出譴責，但是走出台灣面對國際社會，我們就是共同生活在這塊島嶼上的人民，面對中國打壓台灣的國際外交空間，我們當然不分黨派、一致的譴責，希望中國不要再這樣子繼續下去。不過，黃國昌也說，在第二個層次上面，要出訪前一天才突然說不能去了，真的是聞所未聞，外交部在相關的事先的準備、情資的掌握上跟應變的能力，是不是發生了什麼樣的問題？恐怕外交部，針對這一次導致總統竟然在出訪前一天才發生這樣的事情，可能也要了解一下到底出了什麼問題。