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高雄市一名67歲許姓男子，21日深夜因違規穿越馬路遭警方開罰500元，他一時氣憤難消，竟衝到三民第一分局三民派出所前靜坐抗議。過程中許男情緒突然失控，竟飛奔衝入車道「肉身躺馬路」，嚇得員警火速救人將其架離。許男此舉不僅沒能撤銷罰單，更因危險行為觸犯《道路交通管理處罰條例》，現場再被加開一張500元罰單，得不償失。事發在21日深夜11點左右，高雄一名67歲的許姓男子，因違規穿越馬路，被員警攔下並開立一張500元罰單，引發許男深感不滿，他隨即前往三民派出所門口靜坐，試圖表達他的抗議訴求。雖然現場員警第一時間上前安撫，許男起初也逐漸冷靜下來，並表示會改由法律途徑提出申訴，但沒過多久他卻情緒再度失控，突然轉身衝向派出所外的馬路，直接躺在車道中央。當時夜色昏暗且仍有車流，員警見狀唯恐發生死傷意外，火速衝上前將他強行架離現場，直到確認男子情緒平穩後才放行，所幸過程中並未造成任何車禍傷亡，儘管這場驚險的抗議行動最終平安落幕，但許男在馬路上躺臥的舉動已觸犯《道路交通管理處罰條例》，將依法加開另一張500元的紅單。