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▲台北市社會工作人員職業工會與37個團體，總計超過千人前往行政院抗議。（圖／記者朱永強攝）

1歲男童剴剴遭保母虐死事件震驚社會，但後續的效應讓不少社工站出來抗議捍衛自身權益。日前一審判決兒盟前社工陳尚潔的結果，導致社工今（22）日約1600人站出來，在行政院抗議，要國家道歉、改變制度。陳尚潔的一審判決結果，過失致死2年有期徒刑、偽造文書無罪，可上訴。但判決書內容提到「保證人責任」，也讓社工界無法接受。台北市社會工作人員職業工會與37個團體今日上午前往行政院抗議，更屢次喊要「院長出來！」台北市社會工作人員職業工會理事長陳欣涵在現場提到，國家給民眾太多錯誤的認知，以社會安全網推卸責任，也應該系統性檢討制度破口、主動擔起責任，而非只是喊口號彌補缺漏。陳欣涵說，國家的政策讓社工角色錯置。無論是哪種改善或改革，都沒有一線社工的聲音。本來社工應依靠專業能力陪伴家庭走過生命歷程的挑戰，她認為，在社區可更完整建構家庭教育、資源，但每次的制度改革都讓社工疲於奔命。已經工作20多年的高雄社會工作人員職業工會代表阿雀則拿起麥克風分享，自己每天騎車訪個案，去了醫院、學校，還有案家，秉持真誠、助人的信念走下去。但近2年，卻受到了許多「震撼教育」。她說，突然看到社工可能會被上手銬、會被告、還會被當成獵巫的對象，害怕哪一天會不會被「國家」這個老闆推出去當擋箭牌。阿雀認為，社工身分是國家給的，但出事了卻只能求神、求媽祖、求天上的爸爸，這樣的風險也讓一線社工相當擔憂。社會工作人員職業工會副理事長沈曜逸更在現場帶領大家，高喊訴求「國家要道歉，制度要改變」、「重大會議要一線，現場經驗要看見」、「政策亮點是詐騙，制度改革要全面」、「社工拒當替罪羔羊，保證人地位國家扛」。在場團體也將1萬187人對於「社工是助人者，不是刑法上的保證人」的連署信和國家才是保證人地位的大證件交給行政院代表，由內政衛福勞動處副處長賈裕昌接下陳情書。賈裕昌當場承諾，會請衛福部盡快開會，研議大家的聲音，並由衛福部向大家進行具體回應。