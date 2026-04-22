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▲波特蘭拓荒者後衛亨德森（Scoot Henderson）在季後賽次戰火力全開，以17投11中的高效率轟下生涯新高31分。（圖／美聯社／達志影像）

▲休士頓火箭球星杜蘭特（Kevin Durant）在對戰湖人的系列賽第二戰中，正式達成季後賽生涯第5000分的歷史里程碑。（圖／美聯社／達志影像）

▲76人靠著埃奇庫姆（V.J. Edgecombe）狂飆30分、10籃板的宰制級表現，終場以111：97擊潰塞爾提克。（圖／美聯社／達志影像）

NBA季後賽首輪於今（22）日迎來3場強強對決。西區第二種子馬刺隊驚傳噩耗，當家球星文班亞馬（Victor Wembanyama）重摔退場，導致球隊遭拓荒者逆轉；洛杉磯湖人則在詹姆斯（LeBron James）帶領下，克服雙星缺陣擊退火箭，率先取得系列賽2：0領先；東區方面，費城76人新秀埃奇庫姆（V.J. Edgecombe）一戰封神，客場獵殺綠衫軍扳平系列賽。本季豪取62勝的聖安東尼奧馬刺，今日在主場卻賠了夫人又折兵。第二節剩餘不到9分鐘時，當家中鋒文班亞馬在切入時意外跌倒，臉部與下巴重擊地板，隨後因觸發腦震盪保護協議確定無法回到場上，預計將缺席至少一週。馬刺雖一度靠著卡斯爾（Stephon Castle）18分與福克斯（De'Aaron Fox）17分的發揮，在末節取得14分領先，但拓荒者探花亨德森（Scoot Henderson）覺醒，全場狂飆5記三分球轟下31分。拓荒者終場以 106：103 氣走馬刺，將系列賽扳成1：1平手。洛杉磯湖人今日坐鎮主場，在唐西奇（Luka Doncic）與里夫斯（Austin Reaves）持續缺陣的情況下，詹姆斯全場上陣40分鐘，高效繳出28分、8籃板、7助攻，並在讀秒階段上演突襲空切爆扣，徹底殺死比賽。火箭隊雖迎來杜蘭特（Kevin Durant）膝傷復出，且KD於第二節達成「季後賽生涯5000分」的歷史里程碑，成為史上第7人，但他在下半場手感冰冷僅得3分。反觀湖人史馬特（Marcus Smart）與肯納德（Luke Kennard）合砍48分完美填補火力空缺，終場湖人以101：94擊敗火箭，系列賽搶得2勝領先。費城76人在恩比德（Joel Embiid）缺陣下，於波士頓主場上演驚天冷門。20歲新秀探花埃奇庫姆（V.J. Edgecombe）全場暴走，轟下30分、10籃板，以20歲265天之齡，打破了魔術強森與詹姆斯共同保持的「季後賽最年輕30+10」歷史紀錄。塞爾提克雖然試圖反撲，但在76人老將喬治（Paul George）防守大鎖壓制下，塔圖姆（Jayson Tatum）全場19投僅8中。喬治下半場接管比賽挹注19分，聯手馬克西（Tyrese Maxey）以111：97擊潰綠衫軍，將戰火帶回費城。NBA季後賽東區首輪戰局出現劇烈震盪，原先被外界視為「相對明朗」的對戰格局，在短短兩場比賽內徹底翻盤。隨著G2陸續落幕，活塞、塞爾提克與尼克等東區前段種子接連踢到鐵板，不僅讓系列賽懸念大幅升高，也讓整個東區晉級版圖重新洗牌。塞爾提克在主場迎戰76人的G2原本掌握節奏，但隨著對手在中段展開反撲，戰局逐漸失控。另一邊，東區龍頭活塞在首戰就意外敗給第八種子魔術，系列賽陷入0：1落後的不利局面。而第三種子尼克同樣未能守住優勢，在G2末節一度領先雙位數的情況下，卻遭老鷹強勢逆轉，拱手讓出勝利。在一片混亂之中，騎士反倒成為東區前四種子中最穩定的隊伍。面對暴龍，騎士前兩戰展現壓倒性表現，順利取得2：0領先。不僅在攻防兩端維持高效率，也成功掌控比賽節奏，與其他強權形成鮮明對比。若騎士能提前結束系列賽，將有機會在後續賽程中以逸待勞，掌握更大晉級優勢。