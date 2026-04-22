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▲邊佑錫搭高鐵並未刻意遮掩身分，但卻沒人認出來，他最後也自在地睡著了。（圖／VARO Playlist YouTube）

▲IU（右）聽到邊佑錫（左）在車站及車上都沒被認出來，露出吃驚的表情。（圖／VARO Playlist YouTube）

▲IU（左）、邊佑錫（右）主演的《21世紀大君夫人》現正熱播中。（圖／翻攝自MBC@program.imbc.com）

34歲男星邊佑錫和IU主演的韓劇《21世紀大君夫人》目前熱播中，昨（21）日邊佑錫的經紀公司就放出拍攝花絮，只見他戴著黑色帽子、身穿休閒服，和工作人員一起搭韓國高鐵KTX前往釜山拍戲。只見邊佑錫沒戴口罩或是刻意遮掩，只是默默地吃便當、滑手機，最後甚至直接睡著，來往的粉絲竟都沒人認出他，此事讓IU聽了也大感驚訝。邊佑錫經紀公司VARO entertainment昨日在YouTube頻道上傳他拍攝《21世紀大君夫人》的幕後花絮，只見邊佑錫前腳剛結束在首爾的活動，後腳就火速換裝前往高鐵站，搭乘KTX趕到釜山拍戲。他當時身穿白色上衣搭配黑色背心外套以及黑色帽子，並沒有戴口罩、墨鏡，整個人打扮相當休閒。邊佑錫上車後先是悠閒地吃了便當，接著又戴上耳機聽音樂、滑手機，還不時叮囑同行的工作人員要好好吃飯，完全就像普通素人一樣自在，最後更是直接將帽子蓋在臉上睡著，沿途竟真的沒有粉絲認出他來。邊佑錫到片場後，趁著休息空檔跟IU分享了此事，IU一聽也很驚訝，還反問他：「那在車站的時候呢，也沒人發現嗎？」邊佑錫笑說真的沒有：「大家不都忙著吃飯睡覺嗎？如果你低著頭走路，別人根本不會注意到你，大家都忙著自己的生活」，這讓IU很意外。該支幕後花絮影片曝光後，網友也紛紛留言，「大家應該沒想到明星也會坐KTX吧」、「如果沒有保鑣刻意圍住，真的很難發現是藝人呢」、「或許是有粉絲貼心，不打擾吧」、「天哪，我錯過了親民的理安大君」、「理安大君居然也會搭平民列車，太意外了」、「邊佑錫的身高不是190公分嗎？真的不會被發現？」「理安大君」是邊佑錫在《21世紀大君夫人》中的角色，他飾演王室次子李莞，擁有高貴氣質，被國民封為「最受喜愛的王族」，而邊佑錫本人自帶的王子魅力，被認為和這個角色相當貼合。IU在劇中則飾演財閥千金，為了提升自己的身份地位，找上邊佑錫合作聯姻，兩人的生活都因這場婚姻帶來重大轉折。目前該劇仍在熱播中，預計5月中旬完結。