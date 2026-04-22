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▲第六分局副分局長吳大勇表示對辣椒水事件調查過程不清楚，警消環衛委員會召集人蕭隆澤（左一）驚訝地轉頭瞪他。（圖／記者顏幸如攝，2026.04.22）

柯文哲遭辣椒水攻擊事件最後烏龍收場，外界批評整個事件荒腔走板、漏洞百出，民進黨台中市議會黨團今怒批台中市長盧秀燕早就知道真相，卻放任政治盟友柯文哲藉此事進行長達4天的政治操作「賴給清德」，企圖撕裂社會，最後還以分局長下台的方式，止血換取友軍的原諒，應該向全體市民道歉。民進黨台中市議會黨團今（22）日中午開記者會，質疑民眾黨當初宣稱「辣椒水無差別攻擊事件」荒腔走板。黨團總召周永鴻表示，整個事件疑點重重，包括為什麼民眾黨當晚還沒報案，警方就能在逢甲夜市的垃圾桶找到辣椒水罐？以及盧秀燕何時知道是分局長周俊銘闖禍？之前台中市狼師性侵、瑪莎拉蒂球棒隊，相關員都沒懲處，這次是否因為當事人是柯文哲，盧秀燕才下重手？市議員陳淑華、陳俞融、張芬郁說，民眾黨自始至終忙著「賴給清德」，意圖製造人民對立其心可議，警方宣布「破案」後，事件荒腔走板漏洞百出。養成一個優秀的分局長極不容易，如今因為柯陣營不滿、盧秀燕為了繼續藍白合，就諂媚政治盟友，讓警察成為政治附庸的工具。代表警方出席的第六分局副分局長吳大勇，對於議員們提出的種種疑點，只回答「過程我不清楚，全案由督察室進行調查，市警局在記者會後將說明」，警消環衛委員會召集人蕭隆澤聞言大怒拍桌，李天生也喊「太離譜了！警察局派你來擋子彈嗎？難怪分局長要自己帶辣椒水，如果當事人換成民進黨議員，分局長還可能被拔官嗎？」張家銨、蔡耀頡、林德宇也喊話盧秀燕，警方代表國家公權力，不該興風作浪為難基層。若分局長第2天就承認自己所為，已立即掌握真相的盧秀燕，為何還放任柯文哲和黃國昌等人頻頻對外放話，指「無差別攻擊事件」讓社會被嚴重撕裂、還呼籲大家盡量冷靜克制、要政黨和諧，民眾黨掠奪政治聲量的同時，還發動大量網軍誣指是青鳥所為，真正撕裂社會的民眾黨兩位黨主席，事後道歉了嗎？曾告網友的盧秀燕，要告他們造謠嗎？