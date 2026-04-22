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總統賴清德今（22）日出訪非洲友邦史瓦帝尼，卻因塞席爾、模里西斯與馬達加斯加等三國臨時取消專機飛航許可，導致行程暫緩。由於以飛航施壓作為實為罕見，外交人士也分析三項警訊，包含中國施壓的對象已不是單一政黨及單一政府部門、揭露北京對台「善意」只是話術、航權變成地緣政治成施壓工具；他強調，北京「假惠台真阻撓」的操作，目的從來不是改善兩岸關係，而是要在國際上孤立台灣、在內部製造分歧，呼籲不分朝野一起表達國家立場，支持台灣走向世界，譴責北京粗暴干涉他國內政。賴清德訪問史瓦帝尼行程受阻，引起國際關注，事發後，歐盟公開表態，領空管理相關決定應透明、可預測，並以安全與穩定為考量，不應被當作達成政治目的的工具；IPAC也發聲譴責北京企圖控制他國領空安排，強調各國有權自主決定外交政策，北京無權置喙。針對中國以政治脅迫介入第三國主權決定、衝擊國際秩序與飛航安全一事，外交人士分析三項警訊，第一，此事對台灣最直接的提醒，就是面對外部打壓，朝野不應再有模糊空間。他說，當中國施壓的對象已不是單一政黨、單一政府部門，而是國家整體國際空間時，國會理應展現清楚而一致的國家立場，而民進黨團今天在國會外交委員會上發起譴責中國案，呼籲不分朝野一起表達國家立場，支持台灣走向世界，譴責北京粗暴干涉他國內政、打壓我國國際空間提出譴責，在野黨態度勢必成為焦點。外交人士指出，此刻，國內政治競爭若凌駕於國家利益之上，反而會讓外界誤判台灣在重大主權議題上欠缺共識，進一步削弱國際社會對台灣的支持力道，從戰略訊號來看，國會若能形成跨黨派共同譴責，意義不只是聲明北京作法不可接受，更是在告訴國際社會，「台灣在面對威權壓迫時，仍具備民主體制下的團結能力」。第二，揭露北京對台「善意」只是話術。外交人士說，在北京對外宣稱惠台措施之際，實際上卻同時透過經濟與外交壓力，迫使第三國取消飛航許可，阻撓台灣元首出訪，這種「假惠台真阻撓」的操作，目的從來不是改善兩岸關係，而是要在國際上孤立台灣、在內部製造分歧，正因如此，台灣內部對國防強化應具體展現在制度與預算上。他說，近期美方亦有跨黨派國會人士關注台灣在中國壓力升高下應加快國防立法與預算進程，這與此次事件相互呼應，「北京的政治脅迫愈升高，台灣的嚇阻準備就愈不能打折」。第三，從國際法與國際秩序角度來看，中國這次最值得警惕之處，在於把第三國的飛航許可與領空管理，變成地緣政治施壓工具。外交人士說，各國對其領空當然享有主權，歐盟明確指出，這類決定應建立在透明、可預測與飛安優先的基礎上，而不應被武器化，北京把攸關航空安全、經貿往來與外交運作的中立機制，強行拖入其對台政治鬥爭，若國際社會默許這種模式，未來中國便可能在更多區域複製類似操作。值得注意的是，國際第一時間挺台力道強，除了歐盟公開反對將領空管理作為政治手段，美國多位國會議員也公開譴責中國把飛安武器化，認為此舉莽撞且危險；IPAC則從民主國家國會外交的角度，明白指出北京企圖控制他國領空與外交自主，已是對國際社會共同規範的直接挑戰。涉外人士說，這些表態說明有越來越多民主夥伴理解，北京對台施壓從來不只是兩岸問題，而是威權國家如何將脅迫外溢到國際體系的問題。外交人士提到，此次元首出訪受阻事件有多層檢視，對內，它考驗台灣朝野能否在主權與國際空間議題上站穩一致立場；對外，它揭示北京「善意是假、威脅是真」的本質，對國際社會而言，提醒各國中國已將經濟脅迫、外交干預與飛航管理武器化，並企圖重塑國際秩序的運作邏輯，面對這樣的挑戰，台灣需要的是更堅實的國防準備以及更主動的國際論述。