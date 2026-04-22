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總統賴清德原訂今（22）日出訪非洲友邦史瓦帝尼，卻因中國打壓行經航線3國無端取消了專機飛航許可，導致行程臨時喊卡。對此中廣前董事長趙少康直言「中共這一次真的過頭了」，認為這種刻意讓人難堪的操作，反而只會讓國際社會更加反感。但也提及賴清德上任後一直挑戰對岸底線，這就是為什麼前總桶蔡英文能兩度順利出訪史瓦帝尼，賴清德卻走不出，「如果民進黨政府沒有辦法好好改善兩岸關係，這樣的事情也只會一再發生」。趙少康說，賴清德原本規劃今天出訪友邦史瓦帝尼，其實整件事情一開始很單純。史瓦帝尼是台灣在非洲唯一的邦交國，總統專程直飛前往，自己一開始也給予肯定。但誰都沒想到，就在出發前一晚，行程臨時取消，原因竟然是中共出手打壓，讓出訪路線中的3個國家，臨時取消飛行同意。雖然理論有其他替代路線，但總統府與外交部還是決定取消這次出訪，「講真的，我認為這一次中共真的過頭了」。趙少康說，這種刻意讓人難堪的操作，反而只會讓國際社會更加反感，也讓台灣民眾更看清楚中共的打壓。賴清德不論政治立場如何，再怎麼說都是中華民國的總統，是國家元首。這樣的羞辱，就是中共的不對，更是對整個台灣的不尊重，也無助於兩岸關係的發展。趙少康提及，過去馬英九執政時期推動「外交休兵」，兩岸互動相對穩定，中共也較少直接壓縮我們國際空間。但民進黨執政以來，一再強調「維護主權」，兩岸關係卻持續緊繃，邦交國一直掉，外交處境越來越艱難。趙少康表示，賴清德上任後，更一直挑戰對岸底線，這就是為什麼過去蔡英文能兩度順利出訪史瓦帝尼，今天賴清德卻走不出。當然，這次事件的責任很清楚，中共的打壓本來就是不對應該被譴責，「但如果民進黨政府沒有辦法好好改善兩岸關係，這樣的事情也只會一再發生」。