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民眾黨前立委李貞秀風波持續延燒，13日遭開除黨籍後，再被爆出向黨內討錢才肯辭去立委一職，不過她也不是省油的燈，連日登上政論節目展開絕地大反攻，民眾黨人士也不甘示弱罵回去，雙方隔空交鋒，火藥味濃厚。根據《震傳媒》最新民調，有25.9%受訪者認為李貞秀該負起最大責任，不過也有24.8%認為柯文哲該負責。《震傳媒》今（22）日公布4月時事議題民調，針對李貞秀被爆出想以金錢對價做為辭立委的補償，引起李貞秀與民眾黨公開互罵的亂象，這場「李貞秀之亂」究竟誰該負責？結果顯示，有25.9%的人認為，李貞秀該為此事件負責；有24.8%受訪者則將矛頭指向前黨主席柯文哲；至於15.0%民眾認為，現任黨主席黃國昌才最該負責。在政黨傾向交叉分析，民眾黨支持者中，69.1%認為李貞秀該負責，8.9%認為柯文哲該負責，5.5%認為黃國昌該負責；在民進黨支持者中，39.1%認為該歸責給柯文哲、24.0%黃國昌，14.2%李貞秀，從中可以發現，民進黨支持者歸責於柯文哲比例高；至於國民黨支持者方面，33.7%認為應由李貞秀負責、26.6%柯文哲、12.4%黃國昌。在基本資料交叉分析，60歲以上多認為柯文哲應負責，未滿60歲則以回答李貞秀比例較高。認為李貞秀負責比例高於全國較多者，為20至29歲、40至59歲；大學以上學歷。認為柯文哲負責比例高於全國較多者，為男性；50歲以上；專科學歷。認為黃國昌負責比例高於全國較多者，為20至39歲；研究所以上學歷。本次民調是由《震傳媒》出資，委託山水民意研究股份有限公司執行，調查時間是2026年4月19日至4月20日，針對設籍全國、年滿20歲的民眾為調查對象，透過CATI電腦輔助電話訪問系統進行電話訪問，成功完訪1,071人，在95%信心水準下，抽樣誤差約±2.99個百分點。