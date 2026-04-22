受中東戰事影響，全球最大保險套製造商、馬來西亞Karex執行長吳銘杰（Goh Miah Kiat）表示，計劃將保險套售價調漲20至30%，若供應問題持續惡化，可能進一步漲價。
吳銘杰接受《路透社》專訪時表示，隨著運費上漲和航運延遲，許多客戶的庫存已降至低於正常水準，這也導致保險套需求激增，「目前局勢確實非常脆弱，物價昂貴……我們別無選擇，現在必須將成本轉嫁給客戶。」
Karex每年生產超過 50 億枚保險套，除了是杜蕾斯（Durex）、戰神（Trojan）等知名品牌的供應商外，也供應英國國民保健署（NHS）等國家衛生系統，以及由聯合國運作的全球援助計畫。
隨著伊朗戰爭使中東的能源及石化流量陷入緊張，導致原物料採購受阻，這家保險套製造商也加入了醫用手套製造商等多家企業的行列，開始為應對供應鏈瓶頸做準備。
吳銘傑指出，自2月下旬衝突開始以來，Karex面臨各項成本全面上漲，包括製造保險套所需的合成橡膠和丁腈橡膠（nitrile），到包裝材料鋁箔紙及潤滑材料矽油等目前仍吳銘傑表示，目前Karex仍可維持未來幾個月的供應，並正積極提高產量能以滿足日益增長的需求。由於去年美國國際開發署（USAID）大幅削減國外援助支出，導致全球保險套庫存顯著下降，消費者需求出現大幅成長。
吳銘傑指出，今年保險套需求已增長約 30%，而航運中斷進一步加劇了供應短缺的狀況，Karex運往歐洲和美國等地的貨運時間，已從原本僅需一個月到現在需要近兩個月才能送達。「我們看到大量急需的保險套實際上正滯留在尚未抵達目的地的貨輪上」，許多開發中國家因為產品送達時間過長，正處於庫存不足的窘境。
我是廣告 請繼續往下閱讀
Karex每年生產超過 50 億枚保險套，除了是杜蕾斯（Durex）、戰神（Trojan）等知名品牌的供應商外，也供應英國國民保健署（NHS）等國家衛生系統，以及由聯合國運作的全球援助計畫。
隨著伊朗戰爭使中東的能源及石化流量陷入緊張，導致原物料採購受阻，這家保險套製造商也加入了醫用手套製造商等多家企業的行列，開始為應對供應鏈瓶頸做準備。
吳銘傑指出，自2月下旬衝突開始以來，Karex面臨各項成本全面上漲，包括製造保險套所需的合成橡膠和丁腈橡膠（nitrile），到包裝材料鋁箔紙及潤滑材料矽油等目前仍吳銘傑表示，目前Karex仍可維持未來幾個月的供應，並正積極提高產量能以滿足日益增長的需求。由於去年美國國際開發署（USAID）大幅削減國外援助支出，導致全球保險套庫存顯著下降，消費者需求出現大幅成長。
吳銘傑指出，今年保險套需求已增長約 30%，而航運中斷進一步加劇了供應短缺的狀況，Karex運往歐洲和美國等地的貨運時間，已從原本僅需一個月到現在需要近兩個月才能送達。「我們看到大量急需的保險套實際上正滯留在尚未抵達目的地的貨輪上」，許多開發中國家因為產品送達時間過長，正處於庫存不足的窘境。
更多「美以聯手轟伊朗」相關新聞。