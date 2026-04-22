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▲安歆澐（左）登上薔薔（右）節目，暢談自己被陳小春遞紙條到房間續約的過往。（圖／翻攝自安歆澐臉書）

安歆澐賣關子秒被揭穿 薔薔直接猜中陳小春

離婚官司持續進行 雙方朝和解方向協調

曾參加選秀節目《超級星光大道2》的藝人安歆澐，近日登上網路節目《薔栗膠》，大方分享年輕時在夜店的經歷，她坦言自己當時因外型亮眼，在夜生活場合幾乎不用花費，甚至曾遇到知名男星主動搭訕，她回憶有一次在台北夜店被一名香港演員遞紙條，內容寫下飯店名稱與房號邀她續攤，隨後她爆出該名男星就是知名港星陳小春，並親自揭露2人交往後續。安歆澐近日上薔薔節目大談自己過往被港星塞紙條到房間續攤的故事，薔薔聽到線索後立即追問，並猜測是否與《古惑仔》系列電影相關。安歆澐點頭後，薔薔進一步直指是否為陳小春，安歆澐點頭並表示，當時紙條上清楚寫著飯店資訊與房號，語氣直接邀約再續一攤讓她印象深刻，讓她記到現在。面對這樣的邀請，安歆澐透露自己並未赴約，原因除了覺得用紙條邀約的方式略顯老派，也因為對方是知名藝人讓她產生距離感，她坦言自己當時心態較為保守，加上覺得雙方身分差距大，因此選擇婉拒邀約。除了過往經歷外，安歆澐也分享自己目前正處於離婚訴訟階段，她在受訪時坦言自己與前夫之間的官司仍在協商中，雙方已朝和解與賠償金額方向討論，她表示目前與對方互動維持理性與平和，雖然感情已結束，但仍希望不要以負面方式收場，避免對彼此家人造成進一步傷害。談及婚變帶來的影響，安歆澐坦言至今仍未完全走出陰影，長期面臨焦慮與失眠問題，甚至連白天小睡也會做惡夢，需要透過藥物控制情緒，不過她也提到這段時間來自朋友與網友的關心與鼓勵，成為她重要的支撐力量，讓她逐步走出低潮，重新面對生活。