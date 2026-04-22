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新北市一名何姓男子日前因不滿五股區芳洲公園有民眾違規停車，兩度撥打110報案檢舉，沒想到事後手機卻瘋狂湧入連鎖餐廳訂位、披薩外送通知，甚至訂單姓名還被惡搞填成「方洲六」，卻非其所為，讓他懷疑個資遭外洩惡意整人。更誇張的是，警方追查後竟發現，涉案者疑似就是警局內部員警。事件爆發後，外界更是質疑110系統對民眾個資隱私的保護過於鬆散，且職員素質參差不齊。據了解，何男於本（4）月18日向警方檢舉違停，不久後卻陸續收到必勝客與知名餐廳訂單通知，內容金額不低，且全非本人訂購，甚至刻意以地名諧音嘲諷，讓他認為遭人針對報復，憤而報案並提告妨害名譽。警方擴大清查後發現，並非單一個案，另有民眾在檢舉違停後，也遭遇相同手法惡意訂餐，案件數持續增加，目前已確認至少5名被害人，其中包含1名未報案者，警方已主動通知到案說明。調查過程中，警方原先追查訂單來源IP，發現疑似透過VPN（虛擬私人網路）跳板連線，顯示位置在歐洲，一度讓案情陷入「境外操作」疑雲。然而進一步比對發話紀錄與系統使用軌跡後，竟反向鎖定來源疑似回溯至蘆洲分局勤務指揮中心內部。警方隨即清查當日值勤人員，最終一名員警坦承涉案。全案目前已由新北市警局督察室風紀股及靖紀小組接手調查，並報請檢方指揮偵辦。該名員警涉嫌違反刑法妨害信用、偽造私文書，以及違反個人資料保護法中公務員假借職務機會非法蒐集、利用個資等罪，後續將移送新北地檢署偵辦。行政責任部分，警方已召開考績會，對涉案員警記一大過並調離現職，其主管也遭連帶處分。蘆洲分局表示，對於員警違法行為絕不護短，將依法究辦並從嚴懲處，同時持續釐清是否仍有其他受害者或共犯，避免警紀與民眾信任進一步受損。