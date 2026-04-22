中華職棒樂天桃猿今（22）日宣布，4月24日於大本營桃園球場交手味全龍，賽前邀請史上首位台灣出生NASA太空人林琪兒（Kjell Lindgren）開球。桃猿球團表示，「林琪兒醫師出生於台北，曾兩度執行太空任務，在宇宙中停留了整整 311 天！還親手拍下台灣壯麗的影像，在寂靜的星際中守護著家鄉。這次讓我們跟著林琪兒醫師，一起跨越星際從星辰到故鄉島嶼的紅土，建構屬於樂天桃猿感動的夜晚。」

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林琪兒是台美混血兒　首位台裔太空人

53歲的林琪兒出身台北，父親是瑞典裔美國人，曾於台中服役，母親則是台灣人，林琪兒2歲半時隨父母返回美國，在成為太空人前，林琪兒的專業背景為醫學，深耕航空醫學領域多年。2009年林琪兒入選NASA第20組太空人，2015年曾參與遠征44（Expedition 44）、遠征45（Expedition 45）任務，2022年以指揮官身份參與SpaceX Crew-4任務，累計在太空停留311天。

身爲首位台灣出身的太空人，林琪兒在太空執行任務時，曾多次拍下台灣的景色，並向全世界展示這座他出生的小島。林琪兒昨日返台訪問，預計停留5天，期間走訪台灣多座城市，拜會台灣高層領袖，並參訪國家太空中心等研究機構。林琪兒昨日接受副總統蕭美琴接見，肯定其在太空探索與科學領域的卓越貢獻。

邀請林琪兒4月24日開球　桃猿：「一起跨越星辰」

中職衛冕軍樂天桃猿今日宣布，4月24日將邀請林琪兒到場開球，桃猿球團表示，「林琪兒醫師出生於台北，曾兩度執行太空任務，在宇宙中停留了整整 311 天！還親手拍下台灣壯麗的影像，在寂靜的星際中守護著家鄉。這次讓我們跟著林琪兒醫師，一起跨越星際從星辰到故鄉島嶼的紅土，建構屬於樂天桃猿感動的夜晚。」


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陳柏翰編輯記者

畢業於國立體育大學體育研究所運動社會學組，曾在中華職棒後勤服務 10 年，並擔任《Yahoo Sports》運動記者。因曾留學日本，對「野球留學生」議題特別關注。

現為《NOWnews今日新聞》棒球線記者，採訪足跡遍...