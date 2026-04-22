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中華職棒樂天桃猿今（22）日宣布，4月24日於大本營桃園球場交手味全龍，賽前邀請史上首位台灣出生NASA太空人林琪兒（Kjell Lindgren）開球。桃猿球團表示，「林琪兒醫師出生於台北，曾兩度執行太空任務，在宇宙中停留了整整 311 天！還親手拍下台灣壯麗的影像，在寂靜的星際中守護著家鄉。這次讓我們跟著林琪兒醫師，一起跨越星際從星辰到故鄉島嶼的紅土，建構屬於樂天桃猿感動的夜晚。」53歲的林琪兒出身台北，父親是瑞典裔美國人，曾於台中服役，母親則是台灣人，林琪兒2歲半時隨父母返回美國，在成為太空人前，林琪兒的專業背景為醫學，深耕航空醫學領域多年。2009年林琪兒入選NASA第20組太空人，2015年曾參與遠征44（Expedition 44）、遠征45（Expedition 45）任務，2022年以指揮官身份參與SpaceX Crew-4任務，累計在太空停留311天。身爲首位台灣出身的太空人，林琪兒在太空執行任務時，曾多次拍下台灣的景色，並向全世界展示這座他出生的小島。林琪兒昨日返台訪問，預計停留5天，期間走訪台灣多座城市，拜會台灣高層領袖，並參訪國家太空中心等研究機構。林琪兒昨日接受副總統蕭美琴接見，肯定其在太空探索與科學領域的卓越貢獻。中職衛冕軍樂天桃猿今日宣布，4月24日將邀請林琪兒到場開球，桃猿球團表示，「林琪兒醫師出生於台北，曾兩度執行太空任務，在宇宙中停留了整整 311 天！還親手拍下台灣壯麗的影像，在寂靜的星際中守護著家鄉。這次讓我們跟著林琪兒醫師，一起跨越星際從星辰到故鄉島嶼的紅土，建構屬於樂天桃猿感動的夜晚。」