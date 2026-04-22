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▲李玟雨將於5月30日來到台北辦見面會。（圖／FU Entertainment）

韓國傳奇天團「神話」成員李玟雨（M），正式宣布將於2026年5月30日在台北CLAPPER STUDIO（三創生活園區）舉辦【2026 M’s New Chapter Fanmeeting in TAIPEI】粉絲見面會，這不僅是李玟雨時隔9年再度以個人之姿回到台北舉辦專場活動，也是他結婚後首次登台，本次見面會售票資訊也公開，共分為4800元、3800元、身障席1900元三種價錢，採全場實名制售票，門票將於4月26日晚上7點在拓元售票系統開賣，凡購票者有機會獲得全場離場擊掌、團體合照、親筆簽名海報、藝人拍立得等福利，想一睹男神面貌的粉絲千萬別錯過。本次李玟雨見面會的售票資訊已正式公開，將於2026年4月26日晚間19:00在拓元售票系統正式啟售，票價分為A區NT$4,800、B區NT$3,800以及身障席NT$1,900，並採取全場實名制購票。活動將於5月30日傍晚17:00在CLAPPER STUDIO舉行，請鎖定主辦單位的官方社群與拓元售票網頁公告，掌握最新動態。為回饋長期守候的歌迷，主辦單位FU Entertainment與經紀公司BACKERS ENTERTAINMENT規劃了精選福利，除了全場觀眾皆能參與活動結束後的「全場離場擊掌」外，更有團體合照、親筆簽名海報以及現場隨機贈送藝人拍立得等驚喜抽獎環節，豐富的福利內容展現了李玟雨對歌迷的重視，更為這場睽違多年的重逢增添期待感，關於各項福利的詳細內容與名額，粉絲可於購票前至官方平台查詢詳細資訊。回顧李玟雨過往來台北的演出紀錄，2017年他曾與成員申彗星於台大體育館舉辦聯合演出，2023年則是以神話小分隊WDJ名義在台北國際會議中心（TICC）展現舞台號召力。對於本次再度舉辦個人專場，李玟雨希望能透過「New Chapter」主題，將他各種不同面向的舞台魅力展現給歌迷，並親口向歌迷分享現階段的喜悅以及對於舞台的堅持，這場活動對他與支持已久的歌迷來說，是一次珍貴的互動機會，大家將在CLAPPER STUDIO近距離感受「M」累積多年的演出能量與魅力。