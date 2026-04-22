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總統賴清德原訂今（22）日出訪非洲友邦史瓦帝尼，但在中國對塞席爾、模里西斯、馬達加斯加施壓之下，3國臨時撤銷我方專機飛航許可。國安團隊緊急評估後，拍板暫緩行程，總統府隨即對外證實；至於國民黨也急忙發聲澄清，此次事件與「鄭習會」無關。對此，資深媒體人陳揮文直接開嗆：「習近平，以及歷任中國領導人，向來是國民黨的豬隊友！」由於時機點敏感，正值國民黨主席鄭麗文、中共領導人習近平雙方會晤落幕不久，外界質疑聲浪瞬間升高，將兩者連動解讀。國民黨第一時間火速切割，強調賴清德出訪受阻與「鄭習會」毫無關聯，並呼籲北京降低打壓，給予中華民國政府外交空間，重回馬英九總統任內的「活路外交」，推動兩岸「外交休兵」。然而戰火並未止息，陳揮文大動作在YouTube頻道發起「習近平施壓非洲三國，讓賴清德無法出訪。以你所見，這種態勢對2028大選的影響是？」投票，隨後更是不客氣開罵「習近平，以及歷任大陸領導人，向來是國民黨的豬隊友！」陳揮文進一步舉例，蔡英文2020年大選成功連任，習近平的「習五點」功不可沒；他更預言，若此類操作持續升溫，恐再度重演類似劇本，甚至影響2028選戰走向，反問：「賴清德2028，勢必力拼連任，習近平難道又要助綠一臂之力嗎？」此外，國民黨日前針對「鄭習會」推出AI宣傳片，大打「和平才能躺平」口號，也被陳揮文狠批「蠢爆了」、「蠻國民黨的一個影片」，質疑不僅動機與目的模糊，「躺平」更帶有消極、放棄的負面意涵，與主流價值背道而馳，意外再掀另一波輿論戰火。