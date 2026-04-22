「槍法也是法，彈道也是道」，中國知名創作者「大勝CS2」近日專訪一名出家20年的僧侶「華嚴法師」，雖然擁有和尚的特殊身份，但卻是一名《CS絕對武力》資深玩家，不僅花費4萬人民幣（約台幣18萬）組裝電腦，排位甚至曾達「大老鷹（大師）」等級，專訪中華嚴法師分享自己的人生故事，以及透過遊戲悟出的道理，影片一出引起廣大討論。
出身軍人家庭 《CS》從小玩到大
華嚴法師出身於軍人家庭，小學就開始接觸《CS》，並耗費相當多時間精進技術，最高排位來到「大老鷹」，剃度出家後由於時間較少、反應隨年紀退化，逐漸轉為休閒玩家，平時和好友打混戰；減少積分場同時，依舊熱衷於收集遊戲裝備，甚至幫刀具取「Nice、Sorry」等有趣命名。
玩遊戲殺人會下地獄？法師超高情商回應
表面上《CS》是以殲滅對手為主題的射擊遊戲，但對華嚴法師來說，玩《CS》也是修行的一種方式，當被問到「遇到外掛、刻意擺爛、嘴巴不乾淨」的玩家時怎麼辦，華嚴法師引用《寒山拾得問對》中的經典對話，「只是忍他、讓他、由他、避他、耐他、敬他、不要理他、再待幾年你且看他」，強調「別人怎麼樣是他們的事，這些人遲早會被封鎖。」
當外界質疑「在遊戲中殺生會下地獄」時，華嚴法師也巧妙回應，「如果我玩《戰地風雲6》，選一個醫療兵職業，在遊戲裡一直救人，我就能上天堂嗎？如果這個理論成立，我就認同『在遊戲中殺生會下地獄』的說法。」
玩遊戲也能學做人 只顧自己不會成功
華嚴法師分享，20年前會出家，主要是常被獨自照顧自己的媽媽帶到寺廟逛，久而久之喜歡這種清幽的生活，當時決定出家後，甚至還和媽媽冷戰2年多才緩解，透過多年的修行，他也意識到「有所得必有所捨」，當年堅持理想卻忽略母親的感受，是至今最感遺憾的反省。
回到《CS》的世界，華嚴法師認為，玩遊戲並非不好的事情，除了在遊戲中與隊友「合作共贏」的感覺非常好之外，在過程中不能只專注於自己的感受，還要顧慮其他隊友的想法，回到現實生活才能當一個有「共情」能力的人，「一個人如果只考慮自己，那他做人不會成功的。」
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華嚴法師出身於軍人家庭，小學就開始接觸《CS》，並耗費相當多時間精進技術，最高排位來到「大老鷹」，剃度出家後由於時間較少、反應隨年紀退化，逐漸轉為休閒玩家，平時和好友打混戰；減少積分場同時，依舊熱衷於收集遊戲裝備，甚至幫刀具取「Nice、Sorry」等有趣命名。
表面上《CS》是以殲滅對手為主題的射擊遊戲，但對華嚴法師來說，玩《CS》也是修行的一種方式，當被問到「遇到外掛、刻意擺爛、嘴巴不乾淨」的玩家時怎麼辦，華嚴法師引用《寒山拾得問對》中的經典對話，「只是忍他、讓他、由他、避他、耐他、敬他、不要理他、再待幾年你且看他」，強調「別人怎麼樣是他們的事，這些人遲早會被封鎖。」
當外界質疑「在遊戲中殺生會下地獄」時，華嚴法師也巧妙回應，「如果我玩《戰地風雲6》，選一個醫療兵職業，在遊戲裡一直救人，我就能上天堂嗎？如果這個理論成立，我就認同『在遊戲中殺生會下地獄』的說法。」
華嚴法師分享，20年前會出家，主要是常被獨自照顧自己的媽媽帶到寺廟逛，久而久之喜歡這種清幽的生活，當時決定出家後，甚至還和媽媽冷戰2年多才緩解，透過多年的修行，他也意識到「有所得必有所捨」，當年堅持理想卻忽略母親的感受，是至今最感遺憾的反省。
回到《CS》的世界，華嚴法師認為，玩遊戲並非不好的事情，除了在遊戲中與隊友「合作共贏」的感覺非常好之外，在過程中不能只專注於自己的感受，還要顧慮其他隊友的想法，回到現實生活才能當一個有「共情」能力的人，「一個人如果只考慮自己，那他做人不會成功的。」