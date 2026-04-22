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洛杉磯湖人稍早101：94力克休士頓火箭，前2場主場全數取勝，系列賽坐擁大幅度優勢，除了詹姆斯（LeBron James）持續開啟全力詹模式之外，32歲後衛史馬特（Marcus Smart）全場13投8中攻下25分、7助攻、5抄截與2火鍋，頂替唐西奇（Luka Doncic）缺陣下火力空缺。實際上，史馬特曾榮獲年度最佳防守球員，歷經傷勢後，去年一度成為NBA邊緣人、剩下34場出賽，今年轉戰洛城輔助詹姆斯，卻在季後賽打出「唐西奇風采」，成為湖人奪勝關鍵功臣。史馬特是2014年選秀第6順位新秀，生涯前9年皆效力塞爾提克，成為球隊頭號防守悍將，2021-22年更一舉榮獲年度最佳防守球員獎，但在2023年被交易到灰熊後，僅打不到2年又被送往巫師，受到腳踝扭傷、肩部挫傷與腦震盪等大小傷影響，去年剩下34場出賽，數據下滑到9分、3.2籃板，加上已屆32歲，被認為有可能遭到NBA放棄。但去年夏天，湖人宣布以2年1100萬美元合約簽下史馬特，補上後場防守空缺，他本人也透露，當初親自招募他的人，就是唐西奇，如今季後賽關鍵時刻，他也完美補上唐西奇的空缺，成為湖人這2場擊敗火箭的關鍵人物。史馬特這2場發揮防守悍將特質，作為第一線防守者，下半場把KD守到只攻下3分，也能掩護籃下卡位，帳面上雖然只有2籃板，但多次卡位火箭中鋒申京（Alperen Sengun），讓他在籃下無法有效得分。但更重要的是，生涯得分僅10.5分、投籃命中率38.9%，三分命中率32.4%的史馬特，例行賽62場出賽僅有3場攻下超過20分，本場卻在湖人缺乏嚴重得分點時跳出，上半場就拿到雙位數得分，全場13投8中高效貢獻25分，成為詹姆斯身邊的得力幫手，讀秒階段由史馬特妙傳地板球給詹姆斯切入爆扣，也打出「唐西奇風采」。史馬特從去年一度淪落到被交易至墊底大爛隊巫師，差點失去NBA舞台，到如今隨湖人殺進季後賽，2場平均貢獻20分、2籃板、7.5助攻、3抄截與2火鍋，只花了不到1年時間，就證明他依舊是當年那個值得依賴的「超級鐵衛」，也重新打出身價，明年為550萬美元球員選項的他，幾乎肯定會投身自由市場。