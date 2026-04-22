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▲衛福部說明，對於第一線社工夥伴提出實務觀察與建議，相當重視。（圖／記者朱永強攝）

▲對於社工訴求，衛福部表示，包括地方政府出養必要性評估等，會持續強化跨體系合作。（圖／記者朱永強攝）

▲社工團體總計超過千人前往行政院抗議，由內政衛福勞動處副處長賈裕昌（圖右）接下陳情書。（圖／記者朱永強攝）

剴剴遭保母虐死事件震驚社會，但後續的效應讓不少社工站出來抗議捍衛自身權益。日前一審判決兒盟前社工陳尚潔的結果，導致社工今（22）日約1600人站出來，前往行政院抗議。衛福部表示，將再邀集法律、社會工作及實務界代表進行跨部門的對話交流。衛福部社工司副司長楊雅嵐回應，針對今（22）日社工團體於行政院前表達相關訴求，衛福部表示，感謝第一線社工夥伴提出實務觀察與建議，相關意見本部相當重視。在制度面，針對兒少保護及收出養相關機制進行檢視與精進，包含地方政府於出養必要性之評估、收出養媒合機構之管理，以及托育與訪視機制等，並持續強化跨體系合作與資訊連結，以提升兒少安全。楊雅嵐說，有關社工執業責任及相關法律適用議題，因涉及司法判斷與專業實務，也將再邀集法律、社會工作及實務界代表進行跨部門的對話交流。在支持社工方面，楊雅嵐提到，持續透過強化社會安全網、完善制度支持等措施，協助第一線社工伙伴。此外，也將持續與社工團體及學界保持溝通，針對人力、訓練、督導支持及職場環境等面向，蒐整各界意見，提供社工更穩定的支持環境，持續守護兒少及弱勢民眾的權益。