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▲Jisoo在哥哥深陷性醜聞風暴後首度公開現身。（圖／翻攝Newsen YouTube）

Jisoo一路鞠躬揮手 對粉絲溫柔回應不間斷

▲Jisoo即便家人深陷風波，她面對外界仍保持微笑。（圖／翻攝Newsen YouTube）

取消品牌拍攝 低調應對家族爭議

韓國人氣女團BLACKPINK成員Jisoo近日因家人事件備受關注，在親哥哥爆出家暴、性侵醜聞後，她於今（22）日首度公開現身前往法國參加坎城國際劇集展，相較以往華麗機場時尚，她此次刻意選擇簡單穿搭，戴著口罩與帽子低調亮相，並取消原定品牌贊助的拍攝行程，整體氛圍顯得格外謹慎，臉色也十分憔悴。Jisoo近日因為哥哥深陷家暴、性侵醜聞忙得焦頭爛額，儘管身處輿論風波中，Jisoo仍維持一貫親切作風，她在機場面對粉絲與媒體時，不斷揮手致意、點頭鞠躬，甚至主動接下粉絲準備的禮物，從入場到通關，全程展現溫柔態度，讓現場粉絲既心疼又感動，即便身邊有多名保鑣隨行，她仍努力與支持者保持互動，展現對粉絲的重視。當現場攝影向她喊話「一路小心」時，Jisoo抬頭以笑眼回應，並再次鞠躬致謝，更令人印象深刻的是，Jisoo在進入登機區前還特地回頭向粉絲揮手，直到最後一刻仍不忘表達感謝，這些細節也透過畫面傳播至網路，引發粉絲熱烈討論，紛紛留言替她加油打氣。原先Jisoo預計穿著品牌贊助服裝亮相機場，並進行媒體拍攝，但因家族風波持續延燒，最終決定全面取消相關安排，此舉被外界解讀為避免模糊焦點，同時降低輿論壓力，這趟行程也因此轉趨低調，可以理解成她對這次事件的危機處理。此行Jisoo前往坎城國際劇集展，是為了戲劇《訂閱男友》獲得肯定，並將領取「Madame Figaro Rising Star Award」新星獎項，成為團內首位在該類影展活動中獲獎的成員，原本應是喜訊，卻因突發事件蒙上一層陰影，不過Jisoo的粉絲仍力挺她專注事業發展，希望她能在壓力中持續前行。