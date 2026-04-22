湖人與火箭的季後賽首輪第二戰今（22）日火熱開打，終場湖人以101：94擊敗火箭，將系列賽打成2：0戰績。其中，得分後衛肯納德（Luke Kennard）轟23分，並展現關鍵的「超分」能力，幫助湖人多次從落後局勢中脫困，在他第四節罰球時，主場球迷高喊「MVP！MVP！」為他的好表現喝采。
主場球迷齊呼「MVP」 肯納德罰球定江山
開局紫金大軍手感發燙，「詹皇」詹姆斯、史馬特（Marcus Smart）分別猛砍28、25分，成為湖人衝破20分大關第三人的肯納德（Luke Kennard），發揮絕佳的外線能力，也轟下23分。
肯納德最終得分發生在第四節尾聲，在湖人以比數99：94暫時領先，他在剩下14秒時站上罰球線，此時湖人全場球迷同時高喊「MVP！MVP！」，為肯納德喊聲，最終他2罰2中，擴大湖人領先優勢，幫助球隊以101：94拿下系列賽第二勝。
外線太火燙 首節連發三分帶動士氣
回顧肯納德今天第一節在兩隊比數膠著時就有精彩的跳投演出，在比數落後時，分別投進一記兩分與一記三分，縮小分差甚至超前，隨後不到一分鐘又進一顆三分球，有效帶領湖人第一節步伐，成為穩定的得分戰力。
一直到下半場，肯納德仍扮演重要的「超分」角色，在55：54落後一分的情況下，再投進一記三分。除了三分表現外，肯納德（Luke Kennard）今天共抓下6籃板，有2助攻、3抄截，演出13投8中，包含三分球6投3中的精準成績，罰球則4罰4中，展現關鍵時刻的抗壓性。
射手本色不改 網讚肯納德當之無愧
肯納德在19日的季後賽首戰，也轟下全隊最高的27分，三分球更是5投5中，可見他在季後賽扮演射手要角。對於肯納德的好表現被球迷大讚是今天MVP，網友也留言大讚，「他當之無愧」。湖人官方媒體X帳號《Lakers Empire》發文寫下，「肯納德罰球時，湖人主場觀眾高呼MVP！」
湖人也將在台灣時間25日上午8點，於休士頓對戰火箭。
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開局紫金大軍手感發燙，「詹皇」詹姆斯、史馬特（Marcus Smart）分別猛砍28、25分，成為湖人衝破20分大關第三人的肯納德（Luke Kennard），發揮絕佳的外線能力，也轟下23分。
肯納德最終得分發生在第四節尾聲，在湖人以比數99：94暫時領先，他在剩下14秒時站上罰球線，此時湖人全場球迷同時高喊「MVP！MVP！」，為肯納德喊聲，最終他2罰2中，擴大湖人領先優勢，幫助球隊以101：94拿下系列賽第二勝。
外線太火燙 首節連發三分帶動士氣
回顧肯納德今天第一節在兩隊比數膠著時就有精彩的跳投演出，在比數落後時，分別投進一記兩分與一記三分，縮小分差甚至超前，隨後不到一分鐘又進一顆三分球，有效帶領湖人第一節步伐，成為穩定的得分戰力。
一直到下半場，肯納德仍扮演重要的「超分」角色，在55：54落後一分的情況下，再投進一記三分。除了三分表現外，肯納德（Luke Kennard）今天共抓下6籃板，有2助攻、3抄截，演出13投8中，包含三分球6投3中的精準成績，罰球則4罰4中，展現關鍵時刻的抗壓性。
肯納德在19日的季後賽首戰，也轟下全隊最高的27分，三分球更是5投5中，可見他在季後賽扮演射手要角。對於肯納德的好表現被球迷大讚是今天MVP，網友也留言大讚，「他當之無愧」。湖人官方媒體X帳號《Lakers Empire》發文寫下，「肯納德罰球時，湖人主場觀眾高呼MVP！」
湖人也將在台灣時間25日上午8點，於休士頓對戰火箭。