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總統賴清德原定今（22）日出訪非洲友邦史瓦帝尼，卻因中國打壓行經航線3國無端取消了專機飛航許可，導致行程臨時喊卡。國民黨主席鄭麗文在中常會則表示遺憾，但話鋒一轉卻批府方應該檢討，兩岸論述嚴重錯誤，更反問賴清德全世界有哪個國家支持台獨？為和可以一意孤行，「有時候我們應該要檢討自己，抗中真能保台嗎？抗中反而害台毀台，和陸才能護台興台旺台」，不要為了意識形態葬送所有台灣人民未來。鄭麗文今在中常會上表示，很遺憾賴總統確定無法出訪，在出訪前她也由衷祝福出訪平安、成功，可惜最後無法成行，但更遺憾的是，發生事情後國安團隊氣急敗壞，要不躲進同溫層討拍取暖，要不就是把氣出在在野黨身上，這是重大外交挫敗，不應該等閒視之，為何出行前，國安團隊是否嚴重誤判局勢，誤判局勢又是怎麼出現發生的？是因為最後一天才出現不可預知的突發狀況，還是他已經代表整體國家處境的萬分艱難？鄭麗文說，為什麼在馬總統任內要主張外交休兵，所以參加了很多國際組織，當時也相當成功維持邦交國，但政黨輪替民進黨執政10年，外交有幫如同雪崩般結束，已經被逼到退無可退的角落。難道不應該用更嚴肅的態度面對、檢討嗎？誤判什麼形式？為何誤判形式？出訪聯絡地轉機的地方都找不到，就其根源，難道不是整個兩岸論述的嚴重錯誤嗎？鄭麗文說，當國安單位對非洲國家指責時，她看到對方也發佈新聞，因為他們堅守一個中國政策，她也要在這邊鄭重請教民進黨政府，中華民國憲法難道不是一中憲法嗎？全世界請問賴總統、民進黨，有哪一個國家支持台獨？「請你告訴我。」鄭麗文表示，全世界都能接受92共識，不支持台獨，為什麼賴清德一意孤行，外交一路挫敗，國家舉步維艱，有時候應該要檢討自己而不總是檢討別人。身為在野黨恪守中華民國憲法，跟全世界一樣反對台獨，在兩岸兵凶戰危勇敢跨出和平第一步，她不奢望來自政府的鼓勵支持跟理解，但也不願意看到外交面對如此困境，身為執政當家的執政黨，難道不應該更冷靜成熟的思考，國家政策出了什麼偏差？「抗中真的能保台嗎？」鄭麗文說，這麼多年下來，一再告訴賴清德抗中無法保台反而害台、毀台，相反的，今天國民黨希望的是和陸，才能真的護台興台旺台，她此行中共中央台辦正式宣布10項惠台政策，立刻得到台澎金馬內部產業積極回響，為什麼？中斷10年對多少產業打擊，面臨發展瓶頸，政府卻不聞不問，酸言酸語不斷打擊，感謝商總召集7大產業公會共同回應10項惠台政策，結果政府沒有任何證據就扣帽子，說被對岸威脅施壓，破壞和平的契機、發展的機會。鄭麗文痛斥，民進黨今天遇到挫折，不自己檢討霸凌在野黨就算了，不應該跟台灣人民為敵、台灣人民福祉為敵，應該要謙卑聽聽來自產業的聲音、各行業心聲，「你真不知道人家稱的有多苦，不要忘記從政初衷。」，不要為了自己的意識形態葬送陪葬所有台灣人民未來，今天是希望保護台灣人民的生命財產謀取更大的福祉。鄭麗文也提醒民進黨政府、國安團隊，你們摸著中華民國憲法就職，領的是老百姓納稅錢，請好好在位子上，面對重大外交挫敗，台灣何去何從？希望冷靜回歸理性，盡快地擴大兩岸交流互惠，讓許多台灣農漁民中小企業服務業觀光旅遊業，能夠看到和平曙光帶來的希望跟紅利，國民黨還是會堅定在這條路上繼續守護中華民國，堅守中華民國憲法，保護台澎金馬爭取人民最大福祉。