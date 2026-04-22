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行動電源沒在用也自燃！燒破包包財損嚇壞護理師

▲行動電源出現異常冒煙燃燒狀況，但當下完全非使用狀態、也沒充電、沒插線的收納狀態。（圖／Threads@pay_pay_re）

行動電源沒使用也可能會燒！消防專家揭原理

行動電源又自燃！代理業者回應了

▲針對本次行動電源自燃事件，智選家在官網發布最新聲明。（圖／Threads@pay_pay_re）

行動電源又發生自燃事件！近期有護理師在社群Threads上表示，在3月23日上班時，樓層突然響起火災警報，一追查才發現濃煙源頭竟然是自己的更衣室鐵櫃，打開才發現是沒在使用的行動電源正在自燃，型號則是IDMIX Q10 Pro。對此，代理商智選家也發出聲明回應了。當事護理師在社群Threads上表示，3月23日去醫院上班時，將行動電源放在包包內、並放置在員工更衣室櫃子中，沒想到不到1小時，整層樓突然響起火警警報，其中她的櫃子不斷冒煙，讓她措手不及，趕緊拉出包包才發現底部出現焦黑還燒破洞，包包中放置的型號IDMIX Q10 Pro的行動電源出現異常冒煙燃燒狀況，但當下完全非使用狀態、也沒充電、沒插線的收納狀態，且環境溫度穩定。當事人也表示，如果那時是半夜在家，或是我正背著它，又或者在其他密閉空間，後果我真的不敢想像，事後也帶著燒毀的證物向消防單位完成筆錄程序，並取得消防單位開立之火災證明，完成相關紀錄，希望提醒大家多留意這類產品的使用安全。財損加起來約4萬多（MacBook、皮夾、包包等皆受損），本來以為與代理商智選家的後續處理能順利進行，結果溝通快一個月，雙方在理賠金額與部分損失認定上仍有差異，目前提出的賠償方案約為我損失金額的六成，受損物品的處理方式也未達成共識，最後告知將直接交由保險公司處理。針對本次事件，消防粉專「消防神主牌」也發文提醒：「消防神主牌解釋，鋰電池的熱失控，不需要充電才能觸發。行動電源在包包裡長期被擠壓、碰撞、摔落，電池內部的隔離膜可能受到損傷，損傷不一定當下就出現問題，可能是幾天之後，電池內部的化學反應在某個時間點失控，溫度開始急速上升，然後燒起來，「這個過程，你完全看不到預警，外殼看起來好好的，沒有插電，沒有任何異狀，然後包包裡就開始冒煙了。」本次發生自燃事件的行動電源型號為IDMIX Q10 Pro，代理商智選家在官網發布最新聲明，對於處理期間因流程溝通，造成該名消費者感受不佳，再次表達歉意，將成立專案小組，後續交由保險公司處理，確保理賠程序順利完成。智選家同時宣布，已下架IDMIX Q10 Pro行動電源第一代，針對已售出產品，將提供更換其他品牌產品，相關辦法另行公告。