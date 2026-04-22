次演唱會在Ticket Plus遠大售票系統採實名2階段抽選制， 「台灣在住抽選：擁有台灣國籍、台灣居留證者可於4月27日下午1點起至4月29日下午1點期間優先抽票」；「全球登記抽選：任何國籍粉絲皆可在5月4日下午1點起至5月6日下午1點期間申請抽選」， 票價共分為1F站席3200元、2F座席A區3200元、2F座席B區3000元、2F站席2800元、身心障礙優惠席1600元， 不僅如此，凡購票者皆可參加VIP PASS抽選，有機會用2400元獲得優先入場資格、紀念PASS乙張、T-shirt乙件、Special Message Card、參加終演後歡送會資格，有意前往現場看天生偶像KENTY的粉絲千萬不要錯過這個難得的機會！

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▲中島健人將於2026年8月29日、8月30日在Zepp New Taipei開唱。（圖／大鴻藝術BIG ART）