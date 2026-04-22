日本星達拓娛樂（STARTO ENTERTAINMENT）超人氣男星中島健人（Kento Nakajima）宣布將於2026年8月29日、8月30日再度登上Zepp New Taipei，帶來個人演出生涯的首次亞巡迴演唱會「“IDOL1ST KENTY” ASIA TOUR 2026」！本次演唱會在Ticket Plus遠大售票系統採實名2階段抽選制，「台灣在住抽選：擁有台灣國籍、台灣居留證者可於4月27日下午1點起至4月29日下午1點期間優先抽票」；「全球登記抽選：任何國籍粉絲皆可在5月4日下午1點起至5月6日下午1點期間申請抽選」，票價共分為1F站席3200元、2F座席A區3200元、2F座席B區3000元、2F站席2800元、身心障礙優惠席1600元，不僅如此，凡購票者皆可參加VIP PASS抽選，有機會用2400元獲得優先入場資格、紀念PASS乙張、T-shirt乙件、Special Message Card、參加終演後歡送會資格，有意前往現場看天生偶像KENTY的粉絲千萬不要錯過這個難得的機會！
中島健人8月底台北開唱！票價、福利、抽選方式一次看
中島健人首次亞洲巡迴演唱會台北場「“IDOL1ST KENTY” ASIA TOUR 2026 in TAIPEI」將於8月29日（六）、30日（日）於Zepp New Taipei連續舉行兩天演出，門票採實名抽選制，台灣在住登記時間為4月27日下午1點前至4月29日下午1點前，限有台灣國籍、居留身分者參加；全球登記時間為5月4日下午1點前至5月6日下午1點前，不限國籍、身分皆可登記，若仍有剩餘票券，預計將於5月19日（二）於Ticket Plus遠大售票系統開放一般販售。
不僅如此，只要有購買演唱會門票的粉絲，全部都可以參加VIP PASS抽選！能夠享有優先入場資格、紀念PASS乙張、T-shirt乙件、Special Message Card、參加終演後歡送會資格、周邊優先購票通道等福利，更多售票與演出詳情，請關注主辦單位大鴻藝術BIG ART官方社群。
中島健人去年也來台開唱！超高人氣迷倒粉絲
回顧2024年為戲來台宣傳時便受到大批粉絲熱情歡迎，2025年9月中島健人於Zepp New Taipei舉辦首次在台個人專場演唱會「KENTO NAKAJIMA 1st Live 2025 in TAIPEI “N / bias” 凱」，採實名抽選制售票，抽選階段即湧入遠超場地容納人數數倍的申請，人氣驚人。他以細膩情感與穩定唱功貫穿全場，搭配節奏緊湊的舞台編排與超寵粉的近距離互動，成功擄獲全場歌迷芳心。
同時，他也受邀首度登上台北大巨蛋，在樂天桃猿「SINGDOME音樂電台」主題日賽後演出，當日吸引逾3萬名觀眾進場，不僅刷新球團主場觀眾紀錄，也寫下日本個人歌手首登台北大巨蛋的里程碑。憑藉帥氣魅力、浪漫寵粉風格與高完成度的舞台表現，不僅讓既有歌迷更加著迷，也吸引大量新觀眾關注，國際聲勢持續攀升。
從偶像團體時期累積的紮實實力，到近年積極展開個人活動，中島健人持續拓展音樂與表演的可能性。去年來台接受媒體訪問時，他曾表示希望成為亞洲代表性藝人，而今年展開的亞洲巡演，正可視為他朝夢想邁進的重要一步。他擅長在舞台上融合戲劇張力與音樂表現，透過細節鋪陳情緒，與觀眾建立深層情感連結，逐步形塑出獨具一格的表演語言。
“IDOL1ST KENTY” ASIA TOUR 2026 in TAIPEI
演出時間：
2026年8月29日（六）17:00開場 / 18:00開演
2026年8月30日（日）14:00開場 / 15:00開演
演出地點：Zepp New Taipei
票價：1F站席 NT$ 3,200 / 2F座席A區 NT$ 3,200 / 2F座席B區 NT$ 3,000 / 2F站席 NT$ 2,800 / 身心障礙優惠席 NT$ 1,600
售票時間：
台灣在住登記抽選：2026年4月27日（一）13:00～2026年4月29日（三）13:00
全球登記抽選：2026年5月4日（一）13:00～2026年5月6日（三）13:00
一般販售：2026年5月19日（二）中午12:00（視販售情況，將有不實施一般販售之可能）
VIP PASS登記抽選：2026年5月25日（一）13:00～2026年5月26日（二）13:00
登記頁面：https://reurl.cc/vEaokN
VIP PASS：https://reurl.cc/qpGd7E
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中島健人首次亞洲巡迴演唱會台北場「“IDOL1ST KENTY” ASIA TOUR 2026 in TAIPEI」將於8月29日（六）、30日（日）於Zepp New Taipei連續舉行兩天演出，門票採實名抽選制，台灣在住登記時間為4月27日下午1點前至4月29日下午1點前，限有台灣國籍、居留身分者參加；全球登記時間為5月4日下午1點前至5月6日下午1點前，不限國籍、身分皆可登記，若仍有剩餘票券，預計將於5月19日（二）於Ticket Plus遠大售票系統開放一般販售。
不僅如此，只要有購買演唱會門票的粉絲，全部都可以參加VIP PASS抽選！能夠享有優先入場資格、紀念PASS乙張、T-shirt乙件、Special Message Card、參加終演後歡送會資格、周邊優先購票通道等福利，更多售票與演出詳情，請關注主辦單位大鴻藝術BIG ART官方社群。
回顧2024年為戲來台宣傳時便受到大批粉絲熱情歡迎，2025年9月中島健人於Zepp New Taipei舉辦首次在台個人專場演唱會「KENTO NAKAJIMA 1st Live 2025 in TAIPEI “N / bias” 凱」，採實名抽選制售票，抽選階段即湧入遠超場地容納人數數倍的申請，人氣驚人。他以細膩情感與穩定唱功貫穿全場，搭配節奏緊湊的舞台編排與超寵粉的近距離互動，成功擄獲全場歌迷芳心。
同時，他也受邀首度登上台北大巨蛋，在樂天桃猿「SINGDOME音樂電台」主題日賽後演出，當日吸引逾3萬名觀眾進場，不僅刷新球團主場觀眾紀錄，也寫下日本個人歌手首登台北大巨蛋的里程碑。憑藉帥氣魅力、浪漫寵粉風格與高完成度的舞台表現，不僅讓既有歌迷更加著迷，也吸引大量新觀眾關注，國際聲勢持續攀升。
從偶像團體時期累積的紮實實力，到近年積極展開個人活動，中島健人持續拓展音樂與表演的可能性。去年來台接受媒體訪問時，他曾表示希望成為亞洲代表性藝人，而今年展開的亞洲巡演，正可視為他朝夢想邁進的重要一步。他擅長在舞台上融合戲劇張力與音樂表現，透過細節鋪陳情緒，與觀眾建立深層情感連結，逐步形塑出獨具一格的表演語言。
“IDOL1ST KENTY” ASIA TOUR 2026 in TAIPEI
演出時間：
2026年8月29日（六）17:00開場 / 18:00開演
2026年8月30日（日）14:00開場 / 15:00開演
演出地點：Zepp New Taipei
票價：1F站席 NT$ 3,200 / 2F座席A區 NT$ 3,200 / 2F座席B區 NT$ 3,000 / 2F站席 NT$ 2,800 / 身心障礙優惠席 NT$ 1,600
售票時間：
台灣在住登記抽選：2026年4月27日（一）13:00～2026年4月29日（三）13:00
全球登記抽選：2026年5月4日（一）13:00～2026年5月6日（三）13:00
一般販售：2026年5月19日（二）中午12:00（視販售情況，將有不實施一般販售之可能）
VIP PASS登記抽選：2026年5月25日（一）13:00～2026年5月26日（二）13:00
登記頁面：https://reurl.cc/vEaokN
VIP PASS：https://reurl.cc/qpGd7E